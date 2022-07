Meer dan 100 cybersecurityprofessionals zijn op 11 en 12 oktober in Amsterdam voor de Benelux Cyber Summit. Kennisdelen en netwerken staan centraal. Lezers van Techzine kunnen gratis deelnemen.

De dagen zijn gevuld met presentaties, panels en netwerkmomenten. De presentaties worden gegeven door CISO’s en security-architecten in de financiële sector, landbouw, maakindustrie, logistiek en meer.

Presentatoren laten via case studies zien hoe je cloud-security opbouwt, cyber resilience bereikt en ransomware met zero trust voorkomt. Dit is slechts een greep uit de onderwerpen. De volledige agenda werd onlangs bekendgemaakt.

Netwerken is een belangrijk onderdeel van het evenement. Beslissers van Aldi, SWIFT, RTL, Engie en de Europese Commissie zijn op locatie. Op beide dagen wordt tijd vrijgemaakt om kennis te maken.

Waar, wanneer en hoe?

De Benelux Cyber Summit vindt op 11 en 12 oktober plaats in Amsterdam. De precieze locatie wordt op een later moment gedeeld. Kaartjes zijn vanaf 749 euro beschikbaar, maar gratis voor lezers van Techzine. Gebruik code ‘TECHZINE’ tijdens het inschrijven voor een gratis toegangsbewijs.

Let op: de actie is alleen geldig wanneer je het evenement als eindgebruiker bezoekt. Kom je namens een securityleverancier of -consultant, dan zal je moeten betalen. De volprijs is 1,999 euro. Gebruikers van code ‘TECHZINE’ krijgen 30 procent korting.

Presenteren

Het is mogelijk om op het evenement te presenteren. Aanmeldingen van sprekers zijn tot 4 augustus welkom. De organisator zoekt naar securityprofessionals met verstand over het verbeteren van incident response, supply chain security, data security in de cloud en compliance. Op de website vind je het inschrijfformulier.