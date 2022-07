Microsoft gaat Windows Information Protection (WIP) vervangen met Microsoft Purview Data Loss Prevention (DLP). WIP is gratis inbegrepen in populaire Microsoft 365-licenties, maar voor DLP betaal je op basis van gebruik.

Windows Information Protection (WIP) maakt het mogelijk om de data van Windows 10- en Windows 11-apparaten te beveiligen. Beheerders kunnen instellen welke informatie wel of niet wordt versleuteld. Daarnaast is het mogelijk om de toegang van gebruikers en applicaties tot data te beperken.

WIP is uitsluitend beschikbaar voor admins die Windows 10- en Windows 11-apparaten beheren met Microsoft Intune, Microsoft Endpoint Configuration Manager (ECM) of een third-party mobile device management (MDM)-oplossing. Je hebt op zijn minst een Microsoft 365 Business Premium-licentie nodig voor WIP, want dat is de minimale voorwaarde voor Intune.

Heb je een geschikte licentie, dan is WIP gratis. Daar komt verandering in. Microsoft liet onlangs weten dat WIP met verloop van tijd wordt vervangen door Microsoft Purview Data Loss Prevention (DLP). De techgigant deelde geen tijdlijn, maar de ondersteuning van WIP stopt.

Purview Data Loss Prevention

DLP en WIP maken het allebei mogelijk om data policies in te stellen voor Windows-apparaten, maar DLP gaat een stukje verder. Naast on-premises data beveiligt de oplossing data in Microsoft 365, macOS endpoints en cloudapps als Dropbox, Google Drive en Box.

DLP dekt een veel groter deel van de omgeving dan WIP, maar daar betaal je voor. Microsoft berekent de kosten op basis van gebruik. Hoe meer data je verwerkt, hoe hoger de prijs. Je hebt alsnog minimaal een Microsoft 365 Business Premium-licentie nodig.

Bestaande gebruikers van WIP hebben geen gratis alternatief meer. “This sucks”, schrijft gebruiker Pavel Otych in een reactie op de aankondiging. “WIP was een prima alternatief voor E5-oplossingen.”

