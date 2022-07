Apple nam in 2021 contact op met de Europese Commissie om te waarschuwen dat de smartphones van Europese topambtenaren mogelijk met Pegasus spyware waren geïnfecteerd. De Commissie startte een onderzoek en vond sporen van de spyware. Dat blijkt uit een gelekte brief die onlangs door Reuters is ingezien.

De Europese Commissie heeft bewijs voor infecties op de smartphones van meerdere personeelsleden. Dat bevestigt Eurocommissaris Didier Reynders in de gelekte brief.

In de brief van 25 juli 2021 stelt Reynders dat Apple in 2021 contact opnam en waarschuwde dat zijn iPhone mogelijk was gehackt met Pegasus, een spywareprogramma van NSO Group. Naar aanleiding van de waarschuwing werden de smartphones van meerdere ambtenaren onderzocht, aldus Reynders.

Hoewel het onderzoek geen definitief bewijs voor een hack opleverde, ontdekten de onderzoekers meerdere “indicators of compromise”. De vakterm geeft aan dat een infectie aannemelijk is.

Reynders benadrukte dat “het onmogelijk is om deze indicaties met zekerheid toe te schrijven aan een dader”. Hij voegde toe dat het onderzoek nog steeds liep. Reuters naam contact op met Reynders en de Europese Commissie, maar kreeg geen commentaar.

NSO Group

Eerder dit jaar startte het Europees Parlement een onderzoek naar NSO Group. De organisatie verkoopt Pegasus aan overheidsklanten. NSO Group zei bereid te zijn om mee te werken.

“Er is tot nu toe geen concreet bewijs dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden”, deelde een woordvoerder van NSO Group met Reuters. “Wanneer een klant Pegasus inzet op activisten, journalisten, enzovoorts, dan wordt dat als ernstig misbruik beschouwd.”

Vorige week maakte de Europese Commissie de onderzoeksresultaten bekend. Volgens het rapport kochten 14 Europese lidstaten in het verleden technologie van NSO Group.