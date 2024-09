Europese chipindustrie wil meer EU-actie en harmonisatie exportcontroles

De Europese belangenorganisatie voor de chipindustrie, European Semiconductor Industry Association (ESIA), vraagt de Europese Unie haast te maken met meer steun voor de sector. Ook moet de EU zorgen voor minder exportrestricties om de Europese chipindustrie een boost te geven.

De belangenorganisatie, met als leden chipfabrikanten Infineon, STMicroelectronics, NXP, ASML en onderzoeksinstituten als imec, Fraunhofer en CEA-Leti, wil dat de komende nieuwe Europese Commissie meer aandacht gaat besteden aan de belangen van de Europese chipindustrie.

Volgens ESIA heeft de Europese chipsector op dit moment nieuwe wet- en regelgeving nodig die de concurrentie met andere wereldregio’s als speerpunt heeft. Ook moet ervoor worden gezorgd dat de Europese chipsector verder kan groeien en investeren.

Voorstellen ESIA

In de oproep aan de komende Europese Commissie doet de belangenorganisatie hiervoor een aantal voorstellen. Het ziet de Europese Chips Act als een belangrijk instrument voor het opbouwen en verstevigen van de Europese chipindustrie. Een nieuwe en aangepaste EU Chips Act 2.0 moet dit beleid verder uitwerken en ondersteunen. Een belangrijk onderdeel van deze Chips Act 2.0 is onder andere een versneld toestemmingsproces voor het bouwen van chipfabrieken. Momenteel is dat proces enorm traag, waardoor bijvoorbeeld al geen zekerheid meer bestaat over de fabriek van Intel in Duitsland.

Daarnaast moet de bureaucratie rondom het opzetten van een Europese chipindustrie verder worden aangepakt. Dit betekent dat alle processen die bij het ontwikkelen van de chipindustrie komen kijken, zoals milieuzaken, financiering, maakprocessen, technologie en ook bijvoorbeeld het aantrekken van talent, op elkaar worden afgestemd en gestroomlijnd. Ook moet de hele toeleveringsketen voor het chip-ecosysteem zo open mogelijk zijn.

Een andere belangrijke aanbeveling die ESIA aan de aankomende EC doet, is de aanstelling van een speciale ‘Chips Envoy’. Dit is een speciale positie binnen de EC die verantwoordelijk wordt voor alle zaken rondom de Europese chip- en halfgeleiderindustrie. Deze positie wordt daarmee een soort ‘one-stop-shop’ voor alle zaken rondom micro-elektronica.

Gelijktijdig moeten hiervoor diverse nieuwe colleges van bestuur, waarin de industrie en de Europese politiek vertegenwoordigd zijn, het licht zien. ESIA noemt specifiek de komst van een Alliance for Processors & Semiconductor Technologies. Daarnaast zou de industrie ook in de European Semiconductor Board, opgezet binnen de eerste EU Chips Act, moeten worden betrokken.

Economische veiligheid en harmonisatie exportcontroles

Verder roept de belangenorganisatie op de ‘economische veiligheid’ van de Europese chipindustrie te regelen met incentives en steun, in plaats van restrictieve en beschermende maatregelen. Dit betekent onder meer dat de EU op chipgebied meer moet gaan samenwerken met andere regio’s, zoals de VS, Japan en Zuid-Korea. Hiervoor moet de nieuwe EC in de periode 2024-2029 echt partnerships aangaan.

Tot slot hamert ESIA op een harmonisatie van de exportcontroles (of -restricties) voor de Europese chipindustrie tussen de verschillende lidstaten. Waar nu lidstaten, zoals bijvoorbeeld Nederland, afzonderlijk exportcontroles richting derde landen opleggen, moet dit straks onderling worden afgestemd.

De redenen voor exportcontroles moeten daarnaast gelijk blijven aan waarvoor ze zijn bedoeld; het bijdragen aan internationale vrede en veiligheid. De belangenorganisatie wil daarom binnen de EU een ‘gestructureerd mechanisme’ waarbij de industrie constant wordt betrokken. Bijvoorbeeld via een permanente adviesrol van de industrie voor een EU-orgaan dat de exportcontrole moet coördineren.

