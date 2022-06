Minstens vijf Europese lidstaten gebruiken Pegasus, de spyware van NSO Group. De Europese Unie onderzoekt het bedrijf. Het parlement wil weten of en hoe de spyware door Europese lidstaten wordt gebruikt.

In 2020 bewezen ruim 70 journalisten dat meerdere overheden Pegasus gebruiken om journalisten, activisten en politic af te luisteren. Het rapport beschuldigt overheidsinstanties in Hongarije, Polen en meer dan 30 andere landen. NSO Group, ontwikkelaar van de spyware, zei aanvankelijk van niets te weten. Volgens het bedrijf werden klanten van Pegasus uitgebreid gescreend om misbruik te voorkomen. NSO Group beloofde een eigen onderzoek te starten, maar dat bleek niet genoeg.

Het Europees parlement wil zelf uitzoeken of en hoe de spyware in Europa wordt gebruikt. Sophie in ’t Veld, Europarlementariër voor D66, startte het initiatief. Zij stelde voor om Pegasus en NSO Group met een onafhankelijke actiegroep te onderzoeken. In februari stemde een meerderheid van het Europees parlement in. In maart richtte Brussel een onderzoekscommissie op. Sindsdien controleert de commissie elke lidstaat op het gebruik van Pegasus.

Als onderdeel van het onderzoek werd NSO Group op het matje geroepen. Het Europees parlement ondervroeg het bedrijf tijdens een recente hoorzitting. NSO Group erkende dat Pegasus door minstens vijf Europese lidstaten wordt gebruikt.

Wie?

Chaim Gelfand, de advocaat van NSO Group, liet weten dat het bedrijf de identiteiten van klanten niet onthuld. Dat zijn er meer dan 50 wereldwijd. Naar eigen zeggen levert NSO Group de spyware uitsluitend aan overheden. Individuen en particuliere organisaties komen niet in aanmerking.

Daarnaast beweerde NSO Group dat de software jaarlijks 12.000 tot 13.000 keer wordt ingezet. Onafhankelijke onderzoekers van Amnesty International schatten dat aantal op 50.000. Tot slot deelde NSO Group dat 20 klanten worden onderzocht voor een mogelijke schending van contractvoorwaarden.

Zorgen

De software is in de afgelopen tijd gevonden op de smartphones van hoge ambtenaren, waaronder de premiers van Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ook dook Pegasus op in de devices van Catalaanse politici en activisten.