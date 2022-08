Investeringen in cybersecurity stijgen, maar de kosten van datalekken groeien mee. Volgens IBM steeg de schade van het gemiddelde datalek in het afgelopen jaar naar 4,3 miljoen euro.

2022 is op weg naar een recordjaar voor cyberaanvallen. Volgens onderzoekers van IBM kostte het gemiddelde datalek in het afgelopen jaar 4,35 miljoen dollar (ongeveer 4,3 miljoen euro). In 2020 lag het bedrag op 3,86 miljoen dollar. De schade steeg met bijna 13 procent in twee jaar tijd.

IBM stelt dat vier op de vijf slachtoffers met meer dan één datalek worstelde. Het kostte bedrijven gemiddeld 277 dagen om een datalek te ontdekken.

Access management en gezondheidszorg

Volgens IBM werden 19 procent van alle incidenten veroorzaakt door verloren inloggegevens en secrets. Datalekken met deze oorzaak werden minder snel ontdekt (327 dagen). Gestolen administrator-accounts zijn populair op het darkweb. IBM adviseert elke organisatie om de security van inlogportalen en de opslag van inloggegevens te versterken.

Daarnaast benadrukt IBM dat de gezondheidszorg steeds meer risico loopt. Het gemiddelde datalek kostte in deze sector 10,1 miljoen dollar, het hoogste bedrag van alle sectoren. Vorig jaar lag de schade op 9,2 miljoen dollar.

Klanten betalen

60 procent van de slachtoffers vertelde tegen IBM dat de prijzen van hun producten en diensten na een datalek werden verhoogd. Klanten draaiden indirect voor de kosten op. Tegelijkertijd staat de IT-industrie wereldwijd onder druk van inflatie en problemen in de toeleveringsketen. Meerdere grote softwareleveranciers maakten in de afgelopen tijd prijsstijgingen bekend. Extra kosten na een datalek gooien olie op het vuur.

