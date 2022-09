Samsung is eind juli getroffen door een cyberaanval. Daarbij is persoonlijke informatie van Amerikaanse klanten buitgemaakt. De omvang van de schade is onbekend.

Uit de waarschuwing blijkt dat Samsung in juli met een hackaanval te maken had. Tijdens de aanval slaagden hackers erin persoonlijke informatie buit te maken van Amerikaanse klanten.

Persoonlijke data

Hoe de aanval precies heeft plaatsgevonden, is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekendgemaakt hoeveel data is gestolen. Volgens Samsung gaat het om namen, contactgegevens, geboortedata en registratie-informatie van producten. Belangrijke persoonlijke gegevens als social security numbers (Amerikaans systeem dat vergelijkbaar is met Burgerservicenummers) zouden niet zijn gestolen. Ook zijn endpoints niet gecompromitteerd.

Inmiddels heeft de techgigant maatregelen genomen om meer schade te voorkomen. Ook werkt het samen met securityexperts en Amerikaanse autoriteiten om de schade te herstellen. De getroffen eindgebruikers worden op de hoogste gesteld van het lekken van hun gegevens.

Eerdere hack dit jaar

De hack van Samsung is niet de eerste van dit jaar. In maart van dit jaar slaagde hackersgroep Lapsus$ erin 190GB vertrouwelijke gegevens van de Zuid-Koreaanse techgigant te stelen. Hierbij ging het vooral om broncode van software. Persoonlijke data van klanten en/of medewerkers werden toen niet ontvreemd.

