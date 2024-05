Dell Technologies is getroffen door een hack. Hierbij is een database buitgemaakt met de persoonsgegevens van ongeveer 49 miljoen klanten. Het gaat hierbij om namen, adressen en specifieke data over aangeschafte hardware. Het is onbekend hoe de cybercriminelen precies toesloegen.

In een waarschuwing aan klanten geeft Dell aan dat de gestolen database minimale gegevens bevat over eindgebruikers van zijn systemen uit de periode 2017-2024. Toch is met enkel de naam, het adres en productinformatie al genoeg schade aan te richten. Persoonlijk gerichte aanvallen worden met deze gegevens een stuk geloofwaardiger.

Dell Technologies zegt met klem dat er geen e-mailadressen, telefoonnummers en bankgegevens zijn ontvreemd. De hack trof voornamelijk klanten uit de VS, China, India, Australië en Canada, maar ook uit andere landen.

Te koop op hackersforum

De hack kwam eind vorige maand aan het licht toen de hacker Melenik de database op het digitale hackersforum Breach Forums te koop zette. De post is inmiddels verwijderd, dus mogelijk is er al een koper gevonden.

Dell Technologies geeft verder geen details over hoe de aanval heeft kunnen plaatsvinden. Wellicht volgt daar nog een bericht over, aangezien het soms geruime tijd kan duren voordat de impact van een cyberaanval duidelijk wordt. Het bedrijf vermoedt dat klanten weinig problemen zullen ondervinden van de gecompromitteerde gegevens.

