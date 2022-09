Op de agenda van Belgsiche CIO’s staat een goede cybersecurity het hoogst.

Volgens onderzoek van branchevereniging Beltug willen CIO’s graag dat cybersecurity ook hoog op de agenda van directies komt te staan. Ook geven de CIO’s aan dat er meer security awareness binnen hun bedrijf moet komen. Daar zouden alle medewerkers bij betrokken moeten worden.

Andere zaken rondom cybersecurity die de CIO’s belangrijk vinden, zijn identiteits- en toegangscontrole in de cloud en aandacht voor het beveiligen van de infrastructuur in productie-omgevingen.

Daarnaast vinden de CIO’s het belangrijk dat er maatregelen voor het tegengaan van cybercriminaliteit worden genomen, onder meer vanuit de Belgische overheid. Een samenwerking tussen Beltug en de Belgische nationale cybersecurity-autoriteit Center for Cyber Security staat al in de steigers.

Data belangrijk aandachtspunt

De CIO’s hebben naast cybersecurity oog voor andere punten die zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld op het gebied van data. Zij zien absoluut het potentieel in van data voor hun bedrijven, maar zijn zich ook bewust van de complexiteit die het gebruik van data met zich meebrengt.

Data moet van zeer goede kwaliteit zijn en zorgvuldig worden beheerd in een doordachte architectuur en via een veilige en efficiënte infrastructuur. Een nieuwe mindset die een echte ‘datadriven’ organisatie oplevert, is volgens de ondervraagde CIO’s zeer belangrijk.

Overige aandachtspunten van CIO’s

Ook de overstap naar cloudomgevingen staat nog steeds hoog op de agenda van de Belgische CIO’s. Vooral maken zij zich zorgen over zaken als de afhankelijkheid van een beperkt aantal cloudaanbieders, risico op vendor lock-in, niet-transparante licentieovereenkomsten en nu ook te verwachten prijsstijgingen van cloudcontracten en IT-sourcing.

Verder vinden de CIO’s volgens het Beltug-onderzoek ook de -nog te presenteren- plannen van de telecomoperators voor 5G, het duurzaam inkopen van hard- en software en voldoen aan de Europese ESG-criteria en GDPR-wetgeving belangrijke onderwerpen.

Tip: ‘Een op de vijf Belgen met laag inkomen heeft geen thuisinternet’