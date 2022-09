SentinelOne komt met investeringsfonds S-Ventures. Dit fonds gaat zich richten op investeringen in veelbelovende startups rond security en data.

S-Ventures heeft 101 miljoen euro (100 miljoen dollar) beschikbaar voor investeringen. Het bedrag gaat naar oplossingen die bedrijven helpen zeer belangrijke werkzaamheden en problemen op te lossen. Hiervoor zoekt S-Ventures-fonds startups, of dit nu beginnende bedrijven zijn of bedrijven die naar andere fases in het startup-proces doorgroeien, die innovatieve technologie naar het ecosysteem van SentinelOne kunnen brengen. Met name om ook de SentinelOne Singularity XDR-technologie nieuwe use cases te geven.

Daarnaast krijgen de startups toegang tot experts van SentinelOne, worden oplossingen met voorrang in de marketplace onder de aandacht gebracht en worden oplossingen met die van SentinelOne in de marketplace en in het DataSet Platform geïntegreerd.

Eerste investeringen

Tijdens de aankondiging van het investeringsfonds zijn ook de eerste bedrijven bekendgemaakt die deelnemen. De startup Armorblox biedt een disruptive API-gebaseerd securityplatform voor e-mail. Het platform gebruikt machine learning en NLP-functionaliteit voor het ontdekken en voorkomen van geavanceerde aanvallen via e-mail.

De startup Noetic Cyber introduceert een Continuous Cyber Asset Management & Controls Platform. Dit platform helpt securityteams bij centraal inzicht en inzichten waarop direct actie kan worden ondernomen. Het inzicht strekt zich uit in alle netwerkomgevingen van bedrijven, van de cloud tot aan het on-premises datacenter, en alle systemen die zich daarin bevinden.

Het bedrijf Torq versnelt complexe threat response workflows via een op no-code gebaseerd automatiseringsplatform. De startup Laminar biedt een cloudgebaseerd securityplatfom voor het monitoren, beschermen en beveiligen van gevoelige data in alles wat in cloudomgevingen wordt gebouwd en gedraaid.

