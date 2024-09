SentinelOne en Lenovo bundelen krachten voor bescherming miljoenen pc’s

Lenovo voorziet miljoenen pc’s en andere endpoints voortaan van SentinelOne-bescherming. De nieuwe partnership loopt voor meerdere jaren.

In maart kondigden CrowdStrike en Dell een soortgelijke deal aan. In het geval van SentinelOne en Lenovo betekent het dat miljoenen pc’s het Singularity Platform meegeleverd krijgen. Dit is inclusief Purple AI, de suite aan AI-mogelijkheden die bovenop Lenovo’s ThinkShield-technologie bescherming bieden.

Nieuwe dienst

De samenwerking wordt nog verder uitgebreid. Lenovo gaat ook een nieuwe Managed Detection & Response-dienst bouwen op basis van SentinelOne’s Singularity Platform. Nima Baiati, Executive Director en General Manager, Cybersecurity Solutions, Intelligent Devices Group bij Lenovo, stipt aan dat SentinelOne voorop loopt als het om AI-gedreven endpoint security gaat.

Voor Lenovo’s verkoopteams en channelpartners wordt het nu mogelijk om SentinelOne-security voor organisaties van allerlei formaten aan te bieden. Het aanbod van SentinelOne wordt gepositioneerd als een upgrade voor bestaande klanten ter uitbreiding van ThinkShield.

Tegenhanger

Het moge duidelijk zijn dat deze partnership veel weg heeft van die tussen CrowdStrike en Dell. Ook daar spraken beide partijen over AI-gedreven aanvallers die alleen konden worden geweerd met AI-gedreven oplossingen. Real-time bescherming, logischerwijs een speerpunt nu cyberaanvallen binnen minuten opgezet kunnen worden, voert daarom de boventoon. Evenals richten SentinelOne en Lenovo zich op iedereen van mkb’ers tot multinationals, wetende dat het gezamenlijk aanbod voor organisaties van alle formaten relevant kan zijn.

De invalshoek van “embedded AI-security”, zoals SentinelOne het omschrijft, is dus allesbehalve nieuw. Toch is het uiterst relevant en één van de werkvelden waarin de veelbesproken AI-pc een echte meerwaarde heeft. Zo haalde Trend Micro eerder al aan dat het dankzij de on-device mogelijkheden van AI-pc’s de eigen e-mailbescherming lokaal kan draaien, waardoor er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd om persoonlijke data in de cloud te draaien. De endpoint zelf, veelal het initiële aanvalspad voor cybercriminelen, is ook zelf met AI te beschermen, zoals SentinelOne laat zien.

