Google heeft een update gegeven over de ontwikkeling van Manifest V3, de eerstvolgende versie van het extensieplatform van Chrome. Naar verwachting worden gebruikers en ontwikkelaars in januari 2023 overgezet op Manifest V3. Privacy-activist EFF waarschuwt dat de technologie “misleidend en bedreigend” is.

Elke Chrome-browserextensie heeft een manifest.json-bestand. Browsers raadplegen het bestand om extensies uit te voeren. Naast een naam, versienummer en iconen geeft het bestand aan welke toestemming de extensie nodig heeft om te functioneren. Het manifest.json-bestand is leidend voor de privacy-opties van extensies.

Google wil een een nieuwe versie van het systeem implementeren. Volgens een recente blogaankondiging begint de overgang naar Manifest V3 in januari 2023. Vanaf dat moment wordt Manifest V2 niet meer ondersteund, waardoor iedereen de overstap zal moeten maken.

Vanaf juni 2023 experimenteert het bedrijf met Chrome 115 om Manifest V2 uit te schakelen in alle kanalen. Daarnaast zal de Chrome Web Store geen Manifest V2-extensies meer accepteren. Tegen januari 2024 wordt de standaard volledig verwijderd uit de webwinkel.

Chrome Manifest V3

Google beweert dat het nieuwe platform meer privacy, prestaties en beveiliging levert. “Manifest V3 is een van de belangrijkste verschuivingen sinds we het extensieplatform tien jaar geleden lanceerde”, aldus de organisatie.

Volgens Ars Technica heeft de technologie een keerzijde. De website stelt dat de veranderingen gevaarlijk zijn voor privacy van gebruikers. Ingebouwde functies dwingen privacy- en ad block-extensies om dynamische filterregels te negeren. Manifest V3 werkt met een lijst van maximaal 30.000 geblokkeerde URL’s, terwijl een typische ad block-extensie tot 300.000 geblokkeerde URL’s toestaat.

De EFF is bezorgd dat Google zijn positie als marktleider misbruikt om ad block-opties te beperken en zijn verdienmodel te beschermen. De privacy-activist beschreef Manifest V3 als “misleidend en bedreigend”.

“Het zal de mogelijkheden van webextensies beperken — vooral extensies die zijn ontworpen om de communicatie tussen browsers en websites te controleren en wijzigen”, voegde EFF toe. “Onder de nieuwe specificaties zullen extensies als deze veel minder mogelijkheden hebben.”

De privacy-activist maakt zich zorgen over de evaluatie- en inspectiemogelijkheden van Manifest V3, en benadrukte dat Google onvoldoende stappen onderneemt om te voorkomen dat cybercriminelen gegevens stelen. Daarnaast verwees de EFF naar een recent onderzoek waaruit blijkt dat de technologie de prestaties van de browser verslechtert.

