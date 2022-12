Opaque Systems is duidelijk over één ding: de technologie van het bedrijf vereist verduidelijking en uitleg...

Tijdens het datalek bij LastPass is toch serieuze privacygevoelige data van eindgebruikers gekopieerd. Wel zo...

In magazijnen zijn optimalisaties voor efficiënter en sneller werken vaak wel welkom. Dit kan door bestaande...

Synology geeft enterprise-aanbod steeds meer vorm

We spraken recent tijdens de Synology Partner Day in Utrecht uitgebreid van Victor Wang van Synology over de ...