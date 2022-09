Rubrik heeft onderzoeksafdeling Zero Labs opgezet. Daarnaast is het bedrijf trots op zijn abonnementenmodel dat in het afgelopen jaar 400 miljoen euro/dollar aan terugkerende inkomsten heeft opgeleverd.

Net als veel andere securitybedrijven wil de zero trust datasecurityspecialist zijn klanten meer veiligheid bieden en richt hiervoor nu een eigen onderzoeksafdeling op. Met de onderzoeksafdeling Zero Labs gaat Rubrik het wereldwijde dreigingslandschap analyseren en hierover rapporteren. Ook gaat het op basis van deze vergaarde informatie bedrijven op onderzoek gebaseerde inzichten en best practices bieden.

Steven Stone directeur van Rubrik Zero Labs

Rubrik Zero Labs komt onder leiding te staan van Steven Stone. Stone was hiervoor VP Adversary Operations bij Mandiant. “Data en inzichten zijn van cruciaal belang om cyberincidenten te begrijpen, erop te reageren, ze te voorkomen en ervan te herstellen. In veel gevallen worden de data-aspecten het minst begrepen in het bedreigingslandschap, en wij willen deze kloof dichten. Dankzij uitgebreide informatie over bedreigingen kunnen organisaties weloverwogen beslissingen nemen, zodat ze voorbereid zijn op alle soorten cyberbedreigingen”, aldus Stone in een commentaar.

Succesvol abonnementsmodel

Naast de komst van de eigen onderzoeksafdeling, is Rubrik ook zeer tevreden over zijn abonnementenmodel. De zero trust datasecurity-specialist noteert dat abonnementen het afgelopen jaar voor 400 miljoen euro (eveneens 400 miljoen dollar) aan terugkerende inkomsten verantwoordelijk zijn. Dit is 100 procent meer dan in een jaar eerder. Rubrik heeft tegenwoordig meer dan 4.500 klanten wereldwijd.

Tip: Ga ervan uit dat je gehackt bent of wordt om het ergste te voorkomen