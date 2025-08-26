Rubrik en HCLTech garanderen security als preventie niet werkt

IT-consultancy HCLTech en securitybedrijf Rubrik lanceren VaultNXT powered by Rubrik. Een samenstelling van securitymaatregelen moeten een organisatie met name nadat een compromis heeft plaatsgevonden helpen. De oplossing combineert monitoring met immutable back-ups voor een zo sterk mogelijke cyberweerbaarheid.

Het concept van cyberweerbaarheid draait eigenlijk meer om gelaagdheid dan een zo sterk mogelijke defensieve muur. Business continuity is daar nauw aan verbonden: het idee is om zelfs bij een serieuze cyberaanval zoveel mogelijk de bedrijfsvoering intact te houden.

VaultNXT mikt bijvoorbeeld op het identificeren van gevoelige data en wie er toegang toe heeft. Dit dekt de gevaarlijkste gevolgen van een cyberaanval af. Overigens blijkt uit Rubrik’s onderzoek, in kaart gebracht in het 2025 State of Data Security Report, dat 90 procent van IT- en securityleiders het afgelopen jaar een dergelijke aanval heeft gemeld. Datalekken (30 procent) en malware op apparaten (29 procent) komen het meest voor.

AI-gedreven detectie

Het nieuwe VaultNXT-platform biedt een immutable architectuur die back-ups beschermt tegen malware en cyberaanvallen. Alomvattende AI/ML-gedreven ransomware-monitoring onderzoekt verdachte activiteiten, terwijl Turbo Threat Hunting IOCs in duizenden back-ups binnen minuten kan opsporen.

Mike Tornincasa, Chief Business Officer bij Rubrik, benadrukt dat moderne cyberdreiginigen een 360-graden cybersecuritystrategie vereisen. “VaultNXT powered by Rubrik biedt een verenigde interface die controle centraliseert en diepe zichtbaarheid biedt in het complete datalandschap.”

Preventie alleen niet genoeg

Met ransomware-aanvallen die steeds kostbaarder worden, zijn preventieve maatregelen onvoldoende geworden voor volledige bedrijfscontinuÃ¯teit. VaultNXT powered by Rubrik gebruikt het steeds uitbreidende Rubrik Security Cloud om data te beveiligen in enterprise-, cloud- en SaaS-omgevingen.

Volgens Rampal Singh, Senior Vice President & Global Business Head bij HCLTech, is een sterke cyberweerbaar-heidsstrategie essentieel geworden. “VaultNXT powered by Rubrik en ons dynamische securityframework zorgen voor een strikt herstelproces en naadloze bescherming tegen cyberdreigingen.”

GeÃ¯ntegreerde beveiliging

Het platform heeft daarnaast een robuuste security op dataniveau met ingebouwde orkestratie, cruciaal tijdens herstelprocessen. Automatische app- en identiteitsherstel zorgt voor snelle terugkeer naar normale operaties na incidenten. Threat containment-functies isoleren daarnaast geÃ¯nfecteerde snapshots automatisch. Zo is wellicht het meest zorgwekkende gevaar (een back-up die niet blijkt te werken) geweken.

