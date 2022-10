Lloyd’s of London laat weten dat zijn onderzoek naar een mogelijke cyberaanval geen bewijs opleverde van datadiefstal.

“De conclusie van het onderzoek is dat er geen bewijs is voor datadiefstal”, schreef een woordvoerder van de verzekeringsgigant in een e-mail. “Daarom is Lloyd’s geadviseerd dat de netwerkdiensten nu kunnen worden hersteld.”

Lloyd’s of London bestaat uit ongeveer 100 coalities van verzekeringsbedrijven. Vorige week waarschuwde de verzekeringsgigant in een e-mail over een mogelijke cyberaanval. “Lloyd’s heeft ongewone activiteit op haar netwerk ontdekt en we onderzoeken het probleem”, deelde de organisatie, toevoegend dat het netwerk op dat moment werd herstart.

“Alle externe connectiviteit is uitgeschakeld, inclusief Lloyd’s platforms”, vertelde een woordvoerder tegen The Record. “We hebben relevante partijen geïnformeerd en zullen meer informatie verstrekken zodra ons onderzoek is afgerond.”

Lloyd’s of London deelt geen oorzaak

In juni kondigde Lloyd’s of London aan dat het samenwerkte met Britse en internationale regeringen om sancties tegen Rusland op te leggen. Door een verbod van het Verenigd-Koninkrijk en de Europese Unie mocht Lloyd’s geen schepen meer verzekeren die Russische olie vervoerden.

Het is mogelijk dat de sancties verband houden met de cyberaanval, maar Lloyd’s weigerde te speculeren over de bron van het incident.

Tip: Cybercriminelen kapen VMware ESXi met nooit eerder ontdekte techniek