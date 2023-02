Het streven naar werken op afstand heeft een gelegenheid geschapen voor frauduleuze wervingsacties.

Volgens een bericht in de Financial Times is LinkedIn steeds geraffineerder geworden in de wervingsfraude. Volgens het artikel profiteren fraudeurs van de trend om op afstand te werken en van de golf van ontslagen in de technologiesector.

Het grootste professionele netwerk ter wereld is inderdaad getuige van wijdverspreide scams, omdat werkzoekenden op de site worden opgelicht nadat ze hebben deelgenomen aan valse wervingsprocedures. Deze zwendel wordt opgezet door kwaadwillenden die zich voordoen als werkgevers om persoonlijke en financiële informatie van de LinkedIn-gebruikers te verkrijgen.

Steeds slimmer

“Er is zeker een toename in de verfijning van de aanvallen en de slimheid,” vertelde Oscar Rodriguez, vice-president product management bij LinkedIn aan de Financial Times. “We zien websites die worden opgezet, we zien telefoonnummers met een schijnbaar professionele operator die de telefoon opneemt en namens het bedrijf opneemt. We zien een verschuiving naar meer geraffineerde misleiding,” voegde hij eraan toe.

LinkedIn zei dat het de afgelopen maanden tientallen miljoenen nepaccounts heeft proberen te blokkeren, terwijl Amerikaanse toezichthouders waarschuwen voor een toename van werkgerelateerde oplichting. Vorige maand klaagden verschillende Amerikaanse bedrijven over wervingszwendel waarbij de daders mensen benaderden via LinkedIn’s direct messaging functie InMail.

Een door AI aangedreven spel van “cops and robbers”

De oplichters identificeren eerst welke bedrijven daadwerkelijk mensen aannemen en creëren dan “lookalike” websites met vergelijkbare vacatures. Vervolgens benaderen ze de nietsvermoedende LinkedIn-gebruikers via de InMail-functie van het platform. De slachtoffers worden dan uitgenodigd om persoonlijke informatie in te voeren op de websites in de hoop op interviews op afstand via Skype.

“In het afgelopen jaar gebruiken [scammers] nu kunstmatige intelligentie om profielfoto’s te maken die menselijke ogen heel gemakkelijk voor de gek kunnen houden,” vertelde Rodriguez aan de Financial Times. Hij bevestigde ook dat LinkedIn zijn eigen AI gebruikt om “deepfake gegenereerde profielfoto’s” te detecteren.

Volgens de berichtgeving van de FT blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Federal Trade Commission dat er in 2022 meer dan 92.000 werkgerelateerde en zakelijke oplichtingen waren. In totaal zou er meer dan 367 miljoen dollar verloren zijn gegaan. Dit aantal is lager dan de 105.000 incidenten in 2021. De verliezen van die oplichtingen waren echter lager, met slechts 209 miljoen dollar verlies.

