Hoe LinkedIn migreerde van Red Hat naar Azure Linux

In 2016 nam Microsoft LinkedIn over. Drie jaar laten moest het project “Blueshift” ervoor zorgen dat het sociale medium de stap naar Azure zou maken. Nu is in ieder geval de migratie naar Microsoft’s eigen Linux-distributie Azure Linux voltooid.

Site Reliability Engineer (SRE) bij LinkedIn Ievgen Priadka stelt dat bijna alle servers, virtual machines en containers van het bedrijf inmiddels op Azure Linux draaien. De voornaamste reden voor de overstap was het feit dat CentOS 7 van Red Hat een end-of-line datum van juni 2024 kende. Een diversificatie van de gebruikte Linux-distributies was ongewenst omdat het de frictie tussen teams zou versterken.

Het LinkedIn-team was overwegend tevreden over CentOS 7. Toch waren er enkele problemen die een andere Linux-distro niet moest hebben. Zo was de user-space van Red Hat’s OS gedateerd en niet ingericht voor moderne apps. Ook was het bootstrappen van een OS-image traag en moest het updaten van security-updates sneller en geautomatiseerd. Vendoren waren tevens al gedeeltelijk weggelopen van CentOS 7, terwijl de toekomst van het gratis RHEL-alternatief er onzeker was.

De nieuwe keuze van LinkedIn juist gericht op cloud-adoptie. Deze distributie heette voorheen CBL-Mariner, maar is sinds maart omgedoopt naar Azure Linux. Het is ontworpen voor de Azure-cloudinfrastructuur en edge-diensten, zoals Microsoft aangeeft op de GitHub-pagina.

Uitdagingen

Hoewel de uitleg van Priadka uitgebreid en technisch is, leest het tevens als een how-to gids voor potentiële CentOS-migranten richting Azure Linux. Zo laat de LinkedIn-SRE stroomschema’s zien die voor menig organisatie een zinnig migratiepad uit zou stippelen. Andere lessen in het stuk zijn de eerdere migratie van stateful applicaties, die eenvoudiger over te plaatsen waren, en het vroeg ontdekken van mogelijke pijnpunten. Het duurde bijvoorbeeld even voordat het juiste filesystem gekozen was, omdat Apache Hadoop niet al te vriendelijk meewerkte met XFS.

Uitgebreide pilot-programma’s voorkwamen onvoorziene problemen in productie. Developer VM’s waren vroeg beschikbaar voor gebruikers dankzij het Productivity Engineering-team, terwijl andere afdelingen significante voorbereidingen troffen om de security-stack, cruciale packages en configuratiemodules voor te bereiden. Het was overduidelijk een uitgedacht, geduldig proces dat de end-of-life datum van CentOS 7 anticipeerde. De vraag is of andere organisaties een soortgelijke luxe hebben, zeker als er een personeelstekort is.

Deadline

Het LinkedIn-voorbeeld geeft weer hoe je als organisatie het liefst moderniseert, maar ook hoe de realiteit dit teweeg kan brengen. Zelfs bij een Microsoft-dochteronderneming is deze keuze om te migreren begonnen met een push-factor: het einde van CentOS 7 als ondersteund OS. Kleinere bedrijven zijn afhankelijk van de goodwill en diensten van een partij als SUSE, waarvan we de CEO Dirk-Peter van Leeuwen onlangs spraken. Hij stipt namelijk de pijnlijke, niet beschreven kant van het LinkedIn-verhaal aan: niemand wil gedwongen worden om de eigen roadmap om te gooien.

