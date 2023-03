Fortinet heeft vernieuwingen aangekondigd voor zijn single-vendor Secure Access Service Edge (SASE)-product FortiSASE. De nieuwe functionaliteit moet bedrijven helpen bij het beveiligen van hybride medewerkers.

De opkomst van het hybride werken maakt dat bedrijven meer aandacht moeten schenken aan de security van hun medewerkers, onder meer wanneer zij zich vaker tussen werksituaties op kantoor of thuis begeven.

Volgens Fortinet is een consistente security een belangrijke voorwaarde. In de ogen van Fortinet is deze consistente security echter lastig te handhaven, wanneer bedrijven oplossingen van verschillende leveranciers gebruiken. Zeker als de oplossingen niet met elkaar zijn geïntegreerd in on-premises- en in cloud omgevingen. Ook wanneer netwerken meer gedistribueerd zijn, is het lastig deze consistente security te bieden.

Fortinet is daarom een grote voorstander van een single-vendor SASE-strategie die hybride medewerkers de beste security kan bieden, on-premises of daarbuiten. Met zijn bestaande Fortinet Secure Edge SD-WAN-integratie kunnen bedrijven dit realiseren, via FortiGate, voor on-prem omgevingen. Met behulp van FortiSASE kunnen zij dit doen voor cloud omgevingen.

Nieuwe functionaliteit

Fortinet voegt daarom nieuwe functionaliteit toe. Fortinet Secure Edge SD-WAN-integratie moet bedrijven meer detailcontrole geven en meer flexibiliteit in het toepassen van consistente security voor on-premises omgevingen of in hun cloud omgevingen. Dit moet de gebruikerservaring verbeteren.

Ook uitbreiding voor FortiSASE

FortiSASE krijgt zelf ook verbeteringen. Aan de securityoplossing worden nu features toegevoegd die gebruikers van en naar het internet moeten beschermen en private gehoste applicaties en SaaS-applicaties moeten beveiligen.

Nieuwe features zijn er voor veilige internettoegang. Denk aan verbeterde prestaties en schaalmogelijkheden voor infrastructuur en dedicated ondersteuning voor publieke IP-adressen. Ook is een verbeterde geolocatie-ervaring toegevoegd.

Voor veilige private toegang heeft FortiSASE verbeteringen gekregen als meer uitgebreide Secure SD-WAN hubconnectiviteit. Dit moet vooral grotere mondiale hybride netwerken helpen te ondersteunen met probleemloze on-premises integratie, zodat medewerkers op afstand veiliger toegang krijgen tot de bedrijfsnetwerken.

Verder is de SASE-oplossing van Fortinet uitgebreid met veiligere toegang tot SaaS-applicaties. Hiervoor is functionaliteit toegevoegd die de al aanwezige CASB verbeteren en meer applicaties dekken. Bovendien moeten de nieuwe features ervoor zorgen dat er een betere controle is op het gedrag van de gebruikte SaaS-applicaties en de mogelijkheid de toegang van medewerkers tot deze applicaties te controleren.

