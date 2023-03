SentinelOne en Wiz gaan met elkaar samenwerken aan het leveren van een optimale cloud security. Hiervoor worden verschillende securityplatforms met elkaar gecombineerd.

Binnen de samenwerking wordt het SentinelOne Cloud Workload Protection Platform (CWPP) gecombineerd met het Wiz Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP). Dit levert volgens SentinelOne en Wiz een complete ‘best-of-breed’-oplossing op.

Voordelen

De samenwerking moet bedrijven een verbeterde zichtbaarheid en bescherming van hun cloudworkloads opleveren. Denk hierbij aan het snel identificeren van aanvalspaden naar de cloudinfrastructuur en de workloads en het vorkomen van bedreigingen door een uitgebreide runtime-bescherming van deze workloads.

Eenvoudiger, sneller en nauwkeuriger

Daarnaast zorgt de gecombineerde oplossing voor een meer gestroomlijnd inkoop- en implementatietraject, zo is de bedoeling. Dit moet ervoor zorgen dat de cloudinfrastructuur van bedrijven en de daarop draaiende workloads beter kunnen worden beveiligd, zonder dat DevOps-teams in hun ontwikkeltrajecten daar last van hebben.

Op deze manier krijgen bedrijven ook eenvoudig, snel en nauwkeurig het juiste inzicht en bruikbare context voor het oplossen van hun meest complexe beveiligingsuitdagingen, van preventie tot reactie.

