CrowdStrike heeft onlangs via zijn investeringsfonds CrowdStrike Falcon Fund een onbekend bedrag geïnvesteerd in de securitystartup Abnormal Security. Daarnaast gaan beide securityaanbieders elkaars technologie met elkaar integreren.

Met de recente investering wil de leverancier van cloudgebaseerde security-oplossingen en -toepassingen nog meer (cloudgebaseerde) XDR-mogelijkheden bieden voor het beschermen van hun endpoints, maar ook andere omgevingen.

Abnormal Security biedt een op AI gebaseerd securityplatform dat machine learning gebruikt voor het stoppen van geavanceerde e-mailaanvallen en aanvallen op e-mailplatforms die traditionele beschermingsoplossingen vermijden. De technologie kan makkelijk worden geïntegreerd in Microsoft 365 en Google Workspace.

Integratie in CrowdStrike Falcon-platform

Een belangrijk onderdeel van de investering is dat CrowdStrike de technologie van Abnormal Security integreert in zijn eigen CrowdStrike Falcon-platform. Hiermee wil de securityleverancier zijn klanten e-mail en endpointdetectie en -response bieden in combinatie met geautomatiseerde oplossingen.

Meer concreet moet deze integratie zogenoemde bi-directionele threat-detectie en -response opleveren. Wanneer het CrowdStrike-platform een risico ontdekt, maakt het platform van Abnormal Security automatisch een account takeover case aan.

Securityspecialisten, of autonome policies, kunnen dan direct actie ondernemen, door bijvoorbeeld meerdere vormen van authenticatie door te voeren, gebruikers uit te loggen, sessies te beëindigen en zelfs password resets op te leggen.

Wanneer het Abnormal-platform een gecompromitteerde e-mailaccount ontdekt, wordt via een real-time alert de betreffende gebruikers toegevoegd aan de Falcon Watcherd Users-list. Hierdoor krijgt de gebruiker het verzoek zich opnieuw te authenticeren en wordt de inbreuk onderzocht.

Onderdeel van ecosysteem

Daarnaast zal de securitystartup ook onderdeel worden van het CrowdStrike-ecosysteem van partners, de CrowdXDR Alliance. Ook is het de bedoeling dat beide partijen een gezamenlijke XDR-oplossing gaan ontwikkelen en op de markt brengen.

