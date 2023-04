Je organisatie gebruikt Microsoft 365 (M365) overal voor, van communicatie tot bestandsopslag. Het is een cruciaal onderdeel van het dagelijkse werk.

Als IT’er weet je precies wat er zou gebeuren als de data beschadigd of ontoegankelijk zouden zijn. Of erger nog, gegijzeld zouden worden door cybercriminelen. Maar dat de M365-data van je organisatie in de cloud staan, betekent niet dat ze beschermd of altijd beschikbaar zijn.

De data van je organisatie zijn jouw verantwoordelijkheid, zelfs in de cloud. Het shared responsibility-model van Microsoft maakt duidelijk dat klanten zelf verantwoordelijk zijn voor de databescherming. Je kunt daarom beter nu nadenken over de bescherming van Microsoft 365-data, voor het te laat is.

In het webinar Cohesity as a service demo on M365, leer en ontdek je het volgende:

Hoe je M365-workloads kunt back-uppen en beveiligen

Hoe je een oplossing van derden overweegt voor de back-up van M365

Of Backup as a Service de juiste optie is

Test Cohesity DataProtect voor 30 dagen en schrijf je in voor het geek speak webinar, waar de mogelijkheden van Cohesity Cloud Services besproken worden en je de kans krijgt om vragen te stellen aan het panel.

Tip: Leer alles over datamanagement tijdens een espresso