Ben je moe van lange online evenementen die na vijf minuten saai en repetitief kunnen aanvoelen? Krijg een kick-start met Cohesity Espresso, een serie regelmatige webcasts, die je kunt bekijken in de tijd die je nodig hebt om thuis van een Espresso te genieten.

Cohesity is toonaangevend op het gebied van gegevensbeveiliging en -beheer. In de Espresso-serie legt Cohesity uit dat databeheer meer is dan een back-up, cyberweerbaarheid of een belofte. Het is een platform dat ondersteunt bij dagelijkse uitdagingen – vandaag en in de toekomst.

Op dit moment zijn er verschillende on-demand webinars over datamanagement. Deze geven uitleg over mass VM restore, moderne workloads (Hadoop, Casandra, etc.), universal data adapter, en wat air gapped is en hoe dit te beheren.

In april, mei en juni worden de Cohesity Espresso Webinars hervat.

21 april 2023 | 10 uur CEST : SmartFiles

12 mei 2023 | 10 am CEST : Taking Security Serious

16 juni 2023 | 10 uur CEST : DataHawk

Cohesity SmartFiles

Legacy NAS oplossingen zijn beperkt in het beheren van de huidige snel groeiende ongestructureerde data van bedrijven. Ontdek hoe Cohesity SmartFiles unified solution voor file en object workloads je cyber-resilience verbetert, terwijl het de kosten verlaagt, schaalt en de efficiëntie optimaliseert voor ongestructureerde data en NAS-oplossingen in één enkele UI.

Word beloond met een limited-edition Espresso beker van Cohesity als je je inschrijft voor de serie webinars.

