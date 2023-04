Ransomwaregroep Lockbit heeft 100 GB van de Brabantse zorgverlener Joris Zorg openbaar gemaakt. Om welke exacte gegevens het gaat is op dit moment nog niet bekend.

Volgens een verklaring van de zorginstelling voor ouderen en kwetsbaren, met vijf vestigingen in Noord-Brabant, heeft de aanval in december 2022 plaatsgevonden. Bij dit incident zijn gegevens van cliënten en medewerkers buitgemaakt. Welke gegevens dit precies zijn, is niet bekendgemaakt. Inmiddels is Lockbit overgegaan tot het publiceren van deze gegevens op het darkweb.

Opnieuw waarschuwing aan getroffenen

Joris Zorg heeft het security-incident gemeld bij toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens en ook de getroffen cliënten en medewerkers op de hoogte gesteld. Deze worden nu opnieuw door de zorginstelling gewaarschuwd. Via de speciale webpagina worden zij verder over de gevolgen op de hoogte gehouden.

Ook KNVB slachtoffer van Lockbit

Lockbit heeft het de laatste tijd vaak voorzien op Nederlandse organisaties. Ook de KNVB is door de ransomwaregroep getroffen. Inmiddels zou deze aanval van de website van de cybercriminelen zijn verwijderd, schrijft Tweakers. Dit kan betekenen dat de voetbalbond heeft betaald of dat het in gesprek is over de afkoopsom van meer dan een miljoen euro.

