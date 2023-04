Securityleverancier Flashpoint lanceert een nieuw dreigingsdetectieplatform. Met Ignite moeten gebruikers zichzelf sneller kunnen beschermen tegen de risico’s van cybercrime.

Flashpoint laat via een persbericht weten dat het Ignite tentoonstelt op de RSA-conferentie in San Francisco. Het nieuwe platform moet organisaties in staat stellen om soepeler te werk te gaan, sneller relevante informatie te vinden en minder risico te lopen op cyberaanvallen.

Met Ignite belooft Flashpoint dat gebruikers tijd en geld zullen besparen doordat ze informatie over cyberdreigingen op één plek kunnen vinden. Om in te spelen op het tekort aan cybersecurity-experts, kunnen gebruikers snel relevante informatie vinden via de user interface van Ignite.

Functionaliteit

Flashpoint splitst de functionaliteit van Ignite op in vier. Allereerst is er Flashpoint Cyber Threat Intelligence (CTI), waar gebruikers toegang hebben tot duizenden bronnen en de risico’s vanuit de cybercrime-wereld kunnen doorgronden. Vulnerability Management (VulnDB) staat het security-teams toe om kwetsbaarheden op te sporen. Op deze manier kunnen gebruikers zien hoe criminelen dreigingen exploiteren.

Vervolgens is er Flashpoint Physical Security Intelligence, waarbij gebruikers belangrijke locaties en waardevolle bestanden kunnen monitoren. De gebruiker kan real-time alerts instellen en incidenten bekijken. Het doel is om security-teams in staat te stellen om proactief te handelen. Ten slotte is Flashpoint National Security Intelligence beschikbaar voor overheidsinstanties zoals veiligheidsdiensten en politie-eenheden. De tool zou deze partijen in staat moeten stellen om dreigingen op te sporen en informatie over actoren te winnen.

