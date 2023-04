Rubrik en Zscaler hebben aangekondigd dat ze hun technologieën gaan integreren. Zo kunnen bedrijven rekenen op uitvoerige security in de strijd tegen ransomware. Wat kan de samenwerking betekenen voor klanten?

Aan het begin van deze maand hebben we al uitgelicht hoe Rubrik zich heeft gepositioneerd op de markt. Als specialist in back-ups heeft het zijn taak zien veranderen door de opkomst van ransomware. Het herstel van data is namelijk een belangrijke troef in de strijd tegen zogeheten double extortion ransomware.

Data at rest en data in motion

De tactiek van ransomware-aanvallers is de laatste jaren steeds complexer geworden. Double extortion ransomware maakt het voor bedrijven niet alleen onmogelijk om bij de eigen gegevens te komen via encryptie, maar exfiltreert de data ook. Het ontnemen van toegang tot de eigen gegevens is al een potentieel groot probleem. Echter is het gevaar dat deze data op straat komt te liggen voor veel organisaties even zorgwekkend.

De security-kwestie draait daarom om zowel data at rest als data in motion, waardoor organisaties op twee fronten moeten strijden. Back-ups helpen bij het herstel bij encryptie, maar er is meer nodig om ervoor te zorgen dat hackers de gegevens niet kunnen kopiëren. Double extortion is dus niet een probleem dat je met een enkele tool op kunt lossen.

Automatisering

Rubrik en Zscaler leggen uit hoe beide partijen van nut kunnen zijn om de ransomware te bestrijden. Rubrik integreert met de Data Loss Prevention (DLP)-tool van Zscaler. Hierdoor is meer automatisering mogelijk bij het beschermen van bedrijfsgegevens. Normaliter kan DLP een aardig karwei zijn om bij te houden, omdat de implementatie op veel vlakken handmatig is en het classificeren van gevoelige data veelal door de klant gedaan moest worden. Daarnaast klagen organisaties veelal over de extra druk op computersystemen om alles draaiende te houden.

Rubrik Sensitive Data Monitoring & Management moet hierin bijspringen. De automatisering van policy enforcement neemt veel werk weg voor security-teams. Daarnaast moet het voor gebruikers beter zichtbaar zijn wie toegang heeft tot gevoelige gegevens. Zo wordt het ook makkelijker om aan security-regelgeving te voldoen. Wat de tool echter vooral nuttig maakt als middel tegen double extortion ransomware, is het feit dat de tool inzicht biedt over het risico van exfiltratie.

Vertrouwen

Dat Rubrik de eigen diensten aanprijst is niet bijzonder, maar het biedt in ieder geval een forse garantie. Op LinkedIn kondigt Rubrik-CPO Anneka Gupta aan dat het bedrijf de ‘ransomware recovery warranty’ heeft verdubbeld. Bedrijven kunnen nu rekenen op maximaal 10 miljoen dollar (zo’n 9 miljoen euro) teruggave bij een ransomware-aanval.

Lees ook: Zscaler introduceert Zscaler Resilience voor meer business continuity