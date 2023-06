Zscaler breidt het Zero Trust Exchange-platform uit met vier diensten. Dat moet bedrijven bestand tegen een aanval op grote schaal en de daaraan verbonden risico’s.

Volgens Zscaler zijn aanvallen op grote schaal geen uitzondering meer. Dergelijke aanvallen brengen bedrijven in financiële moeilijkheden en zijn slecht voor de reputatie van een bedrijf.

Het cybersecuritybedrijf voegt daarom vandaag vier nieuwe diensten toe aan zijn cloudplatform. Zscaler Risk360, moet samen met Zscaler ITDR Solution de handvaten geven om een cyberaanval op grote schaal te identificeren, mitigeren en behandelen.

De eerste dienst geeft beveiligingsteams inzicht vanuit meer dan 100 data-driven factoren. Zo krijgen de teams niet alleen inzichten in de cyberrisico’s, maar ook het financiële kostenplaatje van een uitbuiting van deze risico’s. Dat is interessant om managers uit de organisatie te overtuigen van extra, betalende beveiligingsmaatregelen. Verder krijgen de teams aanbevelingen om de bestaande risico’s in te perken. Mocht een hacker toch de weg naar binnen vinden, dan kunnen teams op het platform rekenen om na te gaan welke acties best als eerste ondernomen worden.

De tweede dienst, Zscaler ITDR Solution, zorgt opnieuw voor een constant overzicht van mogelijke risico’s en bedreigingen. De focus ligt in deze dienst alleen op phishingaanvallen en helpt teams bij het opsporen en vervangen van gestolen inloggegevens.

Veilig verbinden met externe locaties

De andere nieuwigheden aan het platform moeten ervoor zorgen dat kantoren vanuit fysiek verspreide locaties veilig met elkaar kunnen verbinden. Daartoe introduceert Zero Trust Branch Connectivity, wat een zero trust-oplossing naar voren schuift in het nadeel van VPN’s.

Tip: luister naar de podcastaflevering van deze week om te achterhalen waarom zero trust aan belang wint.

Tot slot is er de dienst ZSLogin Feature wat IT-teams een gecentraliseerd login dashboard geeft voor het stroomlijnen van authenticatie in IT-processen.