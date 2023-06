Rubrik en Microsoft gaan samenwerken bij het integreren van generatie AI-functionaliteit in het Rubrik Security Cloud-platform. Dit moet securityspecialisten nog beter helpen met het onderzoeken, identificeren en oplossen van securityproblemen.

De aangekondigde samenwerking tussen beide partijen, die voortborduurt op een eerdere samenwerking uit 2021, gaat zich concreet richten op een integratie van de Rubrik Security Cloud met Microsoft Sentinel en Azure OpenAI Service. Dit brengt integratie van generatieve AI en NLP naar het zero-trustplatform.

Dit moet de werkzaamheden van securityspecialisten flink verbeteren en uiteindelijk ook de totale cyberweerbaarheid van bedrijven verbeteren.

Integratie

Binnen de integratie geeft Rubrik-platform onder meer inzicht in de tijdreeks-data in Microsoft Sentinel. Hiervoor wordt automatisch een workstream aangemaakt die door het Rubrik-platform is gemaakt met de LLM-modellen en generatieve AI van OpenAI.

Voordelen

De voordelen die de integratie biedt, zijn volgens Rubrik onder meer het kunnen stroomlijnen van incidentmeldingen. Deze worden nu automatisch aangemaakt in Microsoft Sentinel op basis van afwijkende activiteiten in de Rubrik Security Cloud.

Daarnaast helpt de integratie met het automatiseren van workstreams door incident response taken voor te stellen waarmee IT- en security teams sneller incidenten kunnen onderzoeken, en tegelijkertijd bewijsmateriaal voor forensische doeleinden kunnen bewaren.

Verder zorgt de combinatie tussen het Rubrik Security Cloud-platform en Microsoft Sentinel en Azure OpenAI Service voor het versnellen van het herstel na een cyberaanval door automatisch code te genereren om een incident in Microsoft Sentinel te onderzoeken.

