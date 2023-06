Rubrik zou bezig zijn met een beursgang van 750 miljoen dollar (696 miljoen euro). De startup voor gegevensbeschermingssoftware heeft banken ingeschakeld om de massale beursgang voor te bereiden, zeggen bronnen.

Deze week meldde Reuters dat Rubrik, de Amerikaanse startup op het gebied van cyberbeveiliging, een groep banken heeft ingehuurd om zich voor te bereiden op een beursgang die zou kunnen oplopen tot 750 miljoen dollar (696 miljoen euro).

Rubrik, gevestigd in Palo Alto, Californië, werd in 2014 opgericht door durfkapitalist Bipul Sinha. Het bedrijf heeft momenteel meer dan 5.000 zakelijke klanten, waaronder Nvidia en Home Depot. Rubrik specialiseerde zich aanvankelijk in back-upsystemen, maar heeft sindsdien zijn Security Cloud-aanbod uitgebreid en gepromoot.

Voorop in de strijd tegen ransomware

Met Rubrik kunnen bedrijven back-ups van hun gegevens in de cloud bewaren, waar ze eenvoudig – en veilig – op afstand toegankelijk zijn. De producten van Rubrik implementeren een zero-trust benadering van gegevensbeheer die ervoor zorgt dat ransomware-aanvallen geen back-ups in gevaar kunnen brengen. Een van de belangrijkste verkoopargumenten van het bedrijf is dat een Rubrik-systeem een bedrijf kan helpen sneller en eenvoudiger te herstellen van een ransomware-aanval.

Die gespecialiseerde capaciteit bleek aantrekkelijk voor Microsoft. In 2021 tekende Rubrik een strategische overeenkomst met de softwaregigant. Op zijn beurt deed Microsoft een aanzienlijke investering in de startup om “ransomware te bestrijden” met verschillende co-engineering projecten. Een daarvan was het leveren van geïntegreerde Zero Trust-oplossingen voor gegevensbescherming, gebouwd op Microsoft Azure.

Drie bankgiganten zijn aan boord

Volgens Reuters werkt Rubrik samen met Goldman Sachs, Barclays en Citigroup voor de geplande beursgang. De verhuizing zou in 2024 kunnen plaatsvinden. Het artikel suggereert dat Rubrik misschien wil wachten tot de IPO-markt “meer gastvrij wordt”. Er zijn dit jaar inderdaad weinig beursgangen geweest vanwege de volatiliteit op de markt.

Rubrik werd twee jaar geleden tijdens een fondsenwerving gewaardeerd op 4 miljard dollar en de jaarlijkse terugkerende inkomsten uit softwareabonnementen overschreden in januari de 500 miljoen dollar, volgens Reuters.

Daarnaast meldt Pitchbook dat de startup tot nu toe meer dan 1 miljard dollar aan eigen vermogen en schuld heeft opgehaald bij investeerders als Bain Capital en Lightspeed Venture Partners.