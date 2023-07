Een Nederlander die de domeinextensie .ml voor de Malinese overheid beheert, heeft ontdekt dat door een typo veel Amerikaanse militaire e-mail met gevoelige informatie naar dit Afrikaanse land is verstuurd.

De Nederlander Johannes Zuurbier ontdekte dat Amerikaanse militaire e-mails vaak naar het domein werden verzonden. Dit vanwege een typo in de domein-extensie in een e-mailadres. Amerikaanse militairen tikten vaak .ml in als extensie aan het eind van een e-mailadres, terwijl dit .mil had moeten zijn. Deze laatste extensie is toegewezen aan de Amerikaanse strijdkrachten.

Volgens Financial Times kreeg de Nederlandse beheerder van het landendomein voor Mali deze fout in de gaten en zag dat de verkeerd verstuurde mails vaak gevoelige informatie bevatten. Denk aan diplomatieke documenten, belastingaanslagen, wachtwoorden en de reisdetails van topofficieren. Ook gaat het om veel e-mail van leveranciers van de Amerikaanse strijdkrachten.

Urgente actie nodig

Zuurbier heeft meerdere malen de Amerikaanse militaire overheid op de hoogte gesteld van de typo en de gevolgen die dit heeft voor de verstuurde e-mails. Volgens hem is het extreem belangrijk dat de Amerikanen goed gaan letten op deze typo’s, aangezien de verantwoordelijkheid voor het .ml-domein binnenkort aan de Malinese overheid wordt overgedragen.

De Malinese overheid heeft nauwe banden met Rusland, onder meer vanwege de aanwezigheid van de Wagner-huurlingen in het land. Deze gaan nu voor de veiligheid binnen Mali zorgen, nu de Malinese regering de VN-vredesmacht de wacht heeft aangezegd.

Reactie Amerika

In een reactie geeft het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het op de hoogte is van dit probleem en dat alles in het werk wordt gesteld het te voorkomen. Zo zouden e-mails die met een .ml-adresextensie worden verzonden het .mil-domein niet kunnen verlaten.

Deze laatste opmerking suggereert dat de fout vooral plaatsvindt voor e-mail die vanuit privé-of andere omgevingen wordt verstuurd. Dit maakt de fout alleen maar urgenter.

Ook Nederlandse militaire mail

De typo zou ook voorkomen bij e-mail die Nederlandse militairen versturen. De e-mailextensie van army.nl zit slechts een toetsaanslag van army.ml. Volgens Zuurbier zou hij ook Nederlandse militaire mail op deze manier zijn tegengekomen.

