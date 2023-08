Het voorbije kwartaal richtten hackers hun pijlen voornamelijk op overheidsinstellingen en de publieke sector. Het aantal aanvallen nam met veertig procent toe ten opzichte van een kwartaal eerder.

Overheden en de publieke sector zijn in trek bij hackers. Het Quarterly Global Threat Intelligence-rapport van BlackBerry ziet een toename van 40 procent in cyberaanvallen.

‘Maximale schade door slechte beveiliging’

De verklaring zoekt het onderzoeksteam bij de zwakkere beveiliging die overheidsinstellingen en de publieke sector zou kenmerken. “Overheden en publieke diensten, zoals openbaar vervoer, scholen en non-profitorganisaties, vormen een interessante prooi voor cybercriminelen. Deze criminelen richten meestal maximale schade aan, omdat deze sectoren vaak slecht beveiligd zijn”, zegt Ismael Valenzuela, Vice President bij Threat Research and Intelligence bij BlackBerry.

In het afgelopen kwartaal zagen we de pro-Russische hackersgroep KillNet een DDoS-aanval lanceren op de website van de Europese Investeringsbank. Het doelwit valt dan ook in categorieën die voor hackers enorm interessant blijken te zijn. De meeste aanvallen richtten zich namelijk op de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg.

Hetzelfde type aanval haalde later de online diensten van de federale overheidsdiensten van België offline. De websites waren hierdoor enkele uren ontoegankelijk, maar meer schade richt een dergelijke aanval niet aan.

Noorwegen kreeg zwaardere gevolgen te verduren van een hack op twaalf Noorse autoriteiten. Door de inbreuk kregen hackers mogelijks toegang tot gevoelige data. De schuld is grotendeels af te schuiven op Ivanti, aangezien de hackers toegang verkregen door een kwetsbaarheid in de Endpoint Manager Mobile-oplossing van het bedrijf.

Hackers anticiperen op nieuwe beveiliging

Al moet het ook gezegd worden dat hackers altijd nieuwe manieren bedenken om beveiligingstools te omzeilen. Ze anticiperen op nieuwe technologieën en het onderzoek ziet dat deze keer terugkomen in een toename van het aantal cyberaanvallen per minuut. Het afgelopen kwartaal werden 1,7 malware samples per minuut ingezet, goed voor een stijging van dertien procent ten opzichte van het gemiddelde in kwartaal voordien.