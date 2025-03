SolarWinds koopt incident response-start-up Squadcast

SolarWinds heeft onlangs de startup Squadcast overgenomen. De technologie van de incident response-speler wordt geïntegreerd in het SolarWinds-platform om klanten sneller incidenten te detecteren en op te lossen.

Het overgenomen Squadcast biedt een cloudgebaseerd platform voor incidentbeheer. Met behulp van het platform kunnen eindgebruikers sneller oplossingen voor incidenten doorvoeren en daarmee eventuele downtime minimaliseren. Concurrenten van het platform zijn onder andere PagerDuty en OpsGenie, een tool van Atlassian.

Het platform biedt onder meer features als het centraliseren en routeren, maar ook onderdrukken, van alerts, door AI ondersteunde alerts, notificatieregels, escalaties, planningen en runbooks.

Daarnaast helpt het platform bij onderzoek na incidenten onder meer door root cause-analyses, ‘squadbeheer’ en geeft service ownership voor data. Bovendien integreert het Squadcast-platform tools van derde partijen, zoals die van Datadog, Loggy, Papertrail, Pingdom AB, Sebsu en Slack.

Overige eigenschappen van het platform zijn onder andere on-call management, incident response, betrouwbaarheidsworkflows en mogelijkheden voor continuous learning.

Snellere incident responsetijden

De verschillende tools stellen gebruikers uiteindelijk in staat flexibele processen aan te maken, belangrijke incidentbeheertaken te automatiseren en een ‘human-in-the-loop’-methode toe te passen om veel werk te reduceren en de reageertijden te versnellen.

Volgens Squadcast levert het gebruik van zijn platform tot 68 procent reductie in reactietijd op voor het oplossen van incidenten. Bedrijven zouden hiermee 1.000 werkuren en tot 500.000 dollar aan kosten besparen.

Integratie in SolarWinds-platform

SolarWinds is van plan het Squadcast-platform te integreren in zijn eigen, in oktober 2024 vernieuwde, SolarWinds Platform voor observability. Deze integratie moet de MTTR-mogelijkheden binnen het eigen platform versnellen. Hierdoor kunnen klanten niet alleen sneller incidenten ontdekken, maar ook op een versnelde manier deze oplossen en zo hun maximale cyberweerbaarheid kunnen realiseren, volgens de observability- en IT-beheerspecialist.

Financiële details over de overname zijn niet bekend gemaakt. Tot aan de overname wist Squadcast in drie investeringsrondes een bedrag van 8,85 miljoen dollar weten op te halen. Investeerders waren onder meer DNX Ventures, Wipro Ventures, Nexus Venture Partners en Chiratae Ventures India Pvt.

