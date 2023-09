Hornetsecurity heeft het nieuwe 365 Total Protection Compliance & Awareness (Plan 4) aangekondigd. Met deze oplossing voegt het Duitse bedrijf opties voor “compliance, permission management en security awareness” toe. Klanten kunnen onder meer gebruikmaken van een AI-tool die beschermt tegen datalekken.

Hornetsecurity leverde al Plan 1 t/m 3 binnen de 365 Total Protection Suite, dat zorgt voor geavanceerde bescherming van e-maildiensten en back-ups. Nu voegt het daar Plan 4 aan toe, met geautomatiseerde hulp voor medewerkers om het security-niveau binnen de bedrijfsmuren te verbeteren.

Een steuntje in de rug en automatisering

Security blijft een lastig vraagstuk voor bedrijven, met name omdat de expertise op dat gebied sterk verschilt onder werknemers. Onderzoek van Fortinet liet eerder dit jaar zorgwekkende resultaten zien: ruim de helft van bedrijfsleiders moesten constateren dat het kennisniveau van werknemers wat security betreft beneden peil is. Dit terwijl deze groep juist veelal het doelwit is van cyberaanvallen, met name via phishing-berichten.

Tip: Onderzoek: werknemers hebben onvoldoende beveiligingskennis

Hornetsecurity hoopt wat dat betreft een steentje bij te dragen. De Security Awareness Service meet hoe bekwaam medewerkers omgaan met hun digitale veiligheid, waardoor het mogelijk is om gepersonaliseerde trainingen op te zetten voor eenieder die daarin nog tekort komt.

Ook Hornetsecurity’s 365 Permission Manager zit in het nieuwe security-aanbod. Deze DLP-service zou erg gebruiksvriendelijk zijn en admins en CISO’s kunnen voorzien van “auditing, management, compliance policy enforcement en violation monitoring”.

AI-steun

Daarnaast komt Hornetsecurity met een nieuwe AI-tool: AI Recipient Validation. Deze oplossing laat security-specialisten zien in welke mate medewerkers te maken hebben met verkeerd verzonden e-mailberichten. Ook kan het eindgebruikers waarschuwen wanneer er mogelijk gevoelige informatie naar een extern adres wordt verzonden. De tool zou op den duur leren van gebruikersgedrag en dus steeds beter advies kunnen geven zonder te veel valse alarmen.

Lees ook: Oude Windows Servers open deur voor indringers, kwart organisaties moet snel upgraden