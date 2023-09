Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) investeert, onder beheer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), 930.000 euro in een fonds voor het verbeteren van de cybersecurity van mkb-bedrijven. Dit in samenwerking met de Europese Commissie.

Het ministerie van EZK wil de cybersecurity van mkb-bedrijven verbeteren en stelt hiervoor nu een subsidie van in totaal 930.000 euro beschikbaar. Hiermee wordt de weerbaarheid van deze belangrijk groep verhoogd, is de bedoeling.

De subsidie, de zogenoemde Cybersecurity Innovation Fund NL (CIF-NL)-regeling, is bedoeld voor een aantal specifieke doelen. Denk daarbij aan een verdere automatisering van de bestaande cybersecurity, het behouden en opleiden van personeel, het veilig en privacyvriendelijk kunnen delen van data en het ontwikkelen van nieuwe, kleinschalige security-oplossingen of -initiatieven of het opschalen ervan.

De CIF-NL-subsidie kan tussen 2 oktober en 2 november van dit jaar worden aangevraagd en varieert tussen de 25.000 en 75.000 euro per project.

Uitvoering via NEXIS

De uitvoering is in handen van het nieuwe NEXIS-loket van de RVO. Dit speciale loket is een onderdeel van het nieuwe EU-brede netwerk van 27 nationale loketten, aangestuurd door het European Cybersecurity Competence Centre (ECCC) van de EU. NEXIS is in opdracht van het ministerie van EZK opgericht en wordt medegefinancierd door de EU.

Overige subsidies

Het is niet de enige subsidie die de Nederlandse overheid via een subsidieregeling momenteel uitdeelt voor security-initiatieven. Op dit moment kunnen Nederlandse bedrijven uit niet-vitale sectoren ook een securitysubsidie aanvragen. Deze aanvraagperiode is 1 september gestart en loopt tot 22 oktober.

