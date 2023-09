Het Internationaal Strafhof in Den Haag ontdekte de aanwezigheid van hackers in zijn informatiesystemen. Deze vaststelling werd net voor het afgelopen weekend gemaakt.

Het Internationaal Strafhof maakte dinsdag bekend het slachtoffer te zijn van een cyberaanval. Hackers konden binnendringen in de interne systemen. Verder onderzoek moet uitwijzen of er data gestolen werd en wat de totale impact is op de systemen.

Het onderzoek wordt bijgestaan door de Nederlandse autoriteiten. Die zouden zich onmiddellijk welwillend hebben opgesteld om assistentie te verlenen. “Het hof is het gastland dankbaar voor de uitstekende samenwerking en de onmiddellijke reactie en steun die is verleend in verband met dit incident”, klinkt het in de verklaring.

Statement of the #ICC Spokesperson on recent cybersecurity incident ⤵️ pic.twitter.com/CkPPuoaSHm — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) September 19, 2023

Door onmiddellijk te reageren is er een poging gedaan om de gevolgen van de cyberaanval te beperken. Het is echter nog onduidelijk of het Internationaal Strafhof ook geslaagd is in dat opzet. Volgens de verklaring ligt de prioriteit op het verder kunnen functioneren.

Spanningen met Rusland

Het Internationaal Stafhof doet uitspraken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Sinds de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn er regelmatig Russische acties onder de loep genomen. Zo ligt er op tafel of bepaalde cyberaanvallen eveneens bestempeld dienen te worden als oorlogsmisdaden.

Gezien de grote groep pro-Russische hackersorganisaties en de toegenomen activiteiten van deze groepen sinds het begin van de oorlog, kan er niet worden uitgesloten dat één van deze groepen achter de aanval zit.

In juni ontdekte de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst al activiteiten van een Russische inlichtingenofficier die probeerde in te dringen in de netwerken van het Internationaal Strafhof.