Eurocontrol heeft last van een grote aanval pro-Russische hackers. Onder meer had de Europese civiele- en militaire luchtverkeersleiding last van verbindingsproblemen.

Pro-Russische hackers maken het Eurocontrol al dagen lastig, vooral op het gebied van de verbindingssystemen van de luchtverkeersgeleiding met vliegmaatschappijen.

Sommige kleinere luchtvaartmaatschappijen waren hierdoor onder meer gedwongen oudere communicatiesystemen te gebruiken, zoals een faxgebaseerd backupsysteem om vluchtschema’s door te geven.

De veiligheid in de lucht was op geen enkel moment in het geding, geeft Eurocontrol zelf op zijn website aan. Alleen de werking van de website zelf en de beschikbaarheid zouden problemen ondervinden.

Ook interne systemen getroffen

De Wall Street Journal bericht dat de Europese luchtverkeersleiding ook intern last had van de aanval. De ongeveer 2.000 medewerkers zouden geen toegang hebben tot communicatiesystemen, zoals e-mail. Hiervoor moesten zij, net als de luchtvaartmaatschappijen, een alternatief gebruiken.

De aanval is opgeëist door pro-Russische hackers. De organisatie zou zijn uitgekozen vanwege de banden met NATO. Dit in verband met de huidige oorlog in Oekraïne.

