Een cyberaanval bij het Nederlandse Leaseweb veroorzaakte een storing in de infrastructuur van het bedrijf. Slechts enkele klanten die gebruikmaken van de cloudhosting-oplossingen van het bedrijf, konden daar last van ondervinden. Om de gevolgen van de aanval zo klein mogelijk te houden, haalde Leaseweb vervolgens kritieke infrastructuur offline.

Leaseweb merkte begin vorige week verdachte activiteiten op in delen van zijn infrastructuur. Om de risico’s te beperken, haalde de hostingprovider zo snel mogelijk kritieke systemen offline. Donderdag lichtte het bedrijf zijn klanten in dat het bezig was deze systemen opnieuw aan te sluiten.

Risico beperken

De e-mail werd bemachtigd door BleepingComputer en rapporteerde het volgende: “In de nacht van 22 augustus hebben onze monitoringsystemen ongebruikelijke activiteit gedetecteerd in bepaalde delen van onze cloudomgevingen. Het probleem had impact op een specifiek deel van onze cloudgebaseerde infrastructuur, wat leidde tot downtime voor een klein aantal cloudklanten.”

Een grotere impact had het offline halen van de kritieke systemen. Dit maakte onderdelen van het klantenportaal ontoegankelijk.

Momenteel loopt een onderzoek naar het incident. “Om ervoor te zorgen dat onze diensten veilig en betrouwbaar blijven, hebben we sterke inperkingsplannen opgesteld en werken we nauw samen met een gerespecteerd cyberbeveiligings- en forensisch bedrijf.” Ons onderzoek is nog gaande, maar we hebben het incident met succes onder controle gebracht, onze veiligheidsmaatregelen verbeterd en geen ongeoorloofde activiteiten meer aangetroffen.”

Internationale speler

Leaseweb is een hostingprovider die infrastructuurdiensten levert en uit handen neemt van bedrijven. Het gaat om een van oorsprong Nederlands bedrijf dat uitgroeide tot een internationaal merk. Dat is te zien in het klantenbestand, dat meer dan 20.000 klanten telt en de spreiding van datacentrums over Europa, Azië, Australië en Noord-Amerika.

