Uit het nieuwe Zero Trust-rapport 2023 van Okta blijkt dat zero-trust erg in trek is in het bedrijfsleven. Tussen 2021 en nu is het aantal organisaties dat zero-trust gegroeid van minder dan een kwart naar 61 procent.

Aan het onderzoek deden 860 IT-leidinggevenden mee, die Okta definieerde als “werknemers op directeursniveau of hoger die verantwoordelijk zijn voor het nemen van aankoopbeslissingen over technologie.” De deelnemers kwamen uit Noord-Amerika, Europa, Japan en Australië.

Zero-trust is inmiddels bij veel organisaties ingeburgerd. Het gaat uit van continu doorlopende verificatie om toegang te verkrijgen tot bedrijfsnetwerken, -gegevens en -systemen. Onder zero-trust principes wordt er nooit zomaar toegang verleend aan een geprivilieerde gebruiker of apparaat zonder een extra security-stap.

Okta onderzocht vier soorten organisaties: de financiële sector, publieke instanties, de zorg en softwarebedrijven. Slechts 4 procent van de ondervraagde organisaties heeft helemaal geen plannen om gebruik te maken van zero-trust in hun bedrijf binnen 18 maanden. De financiële wereld loopt vooruit op de rest als het gaat om de adoptie van zero-trust: 71 procent van de ondervraagden in deze sector heeft al een aanpak op dit gebied gedefinieerd. Bij softwarebedrijven is dit 68 procent, tegenover 58 procent onder publieke instanties en 47 procent in de zorg.

Tegen de stroom in

De laatste jaren is het gebruikelijk om te horen over verkleinde budgetten en ingekrompen roadmaps binnen de IT-wereld. Het beschermen van organisaties blijkt steeds meer een hels karwei, aangezien cyberdreigingen toenemen en security-expertise zeldzaam is. Echter “lijken de budgetten voor zero-trust vrijwel onaantastbaar”, aldus Okta. Het geld dat beschikbaar gesteld is om zero-trust te implementeren, neemt zelfs bij 60 procent van organisaties wereldwijd toe. Daarmee zwemt zero-trust duidelijk tegen de stroom in als het gaat om IT-budgetten.

Sommige dingen blijven wel hetzelfde: de ondervraagde organisaties geven nog altijd massaal aan dat mensen het grootste beveiligingsrisico vormen; meer dan ooit zelfs. 38 procent van de respondenten had dit antwoord op nummer één staan. Daarachter volgen netwerken en data op ruime afstand.

Okta voorziet een zero-trust wereld

Regional Vice President Benelux van Okta Mark van Leeuwen stelt dat we nu in een zero-trust wereld leven. “De cijfers suggereren dat binnen 18 maanden negen op de tien bedrijven een zero-trust beveiligingsmodel hebben. Bedrijven zetten bovendien hun cybersecurity-budgetten in voor zero-trust.” Volgens hem geeft deze trend aan “dat deze vorm van beveiliging prioriteit is en blijft.”

Het rapport is hier te lezen.

