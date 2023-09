Traditionele netwerken zijn gebouwd rond het concept van een perimeter. Als iemand zich binnen het netwerk bevond, werd er een bepaald niveau van vertrouwen verondersteld. Vanwege de verschuiving naar de cloud, werken op afstand en andere moderniseringsstappen, voldoet de traditionele architectuur niet langer aan de hedendaagse veiligheidsstandaarden.

Met een zero trust-architectuur is er een optie die al het inkomende en uitgaande verkeer verifieert en autoriseert. Het implementeren van een zero trust-architectuur kan stapsgewijs, zonder de productiviteit en connectiviteit van werknemers aan te tasten.

Samen met Cloudflare bieden we een gids aan met daarin een stappenplan voor het realiseren van een zero trust-architectuur. Verschillende security-experts hebben de gids opgesteld om een zo onafhankelijk mogelijke benadering te formuleren. Een voorbeeld van een implementatietijdlijn gaat ervan uit dat een organisatie helemaal opnieuw begint met haar zero trust-reis.

