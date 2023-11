Arista Networks start een samenwerking met Zscaler voor sterkere beveiliging van netwerken.

De samenwerking is onderdeel van de Arista-stap om zero-trust networking uit te breiden. De architectuur vertrouwt op bijvoorbeeld WAN-routers en switches en integreert met securitytools. “Arista’s suite zero-trust-oplossingen sluit nauw aan bij de netwerkpijler in het CISA-model en is ontworpen om organisaties te helpen hun reis naar zero-trust-volwassenheid te versnellen”, aldus Rahul Kashyap, Vice President and General Manager for Cybersecurity bij Arista Networks.

Rol van Zscaler

Arista geeft aan dat de zero-trust-architectuur in de basis is ontworpen om open en API-vriendelijk te zijn. Zo sloot de netwerkleverancier al samenwerkingen met Microsoft en CrowdStrike voor zero-trust. Nu komt daar Zscaler bij, wat resulteert in een integratie met de Zero Trust Exchange. Dit Zscaler-platform verbindt en beveiligt gebruikers, workloads en devices.

De samenwerking is voor Arista bedoeld om domein- en aanvallersinfrastructuur-intelligence te brengen naar zijn NDR-product. Dit platform ontdekt en classificeert devices, gebruikers en applicaties in een gedistribueerd netwerk. Hierdoor kan een bedrijf het aanvalsoppervlak beter begrijpen. Arista NDR detecteert bedreigingen en biedt context om snel te kunnen reageren op de bedreigingen.

Daarnaast maakt de samenwerking het voor de Zscaler Internet Exchange mogelijk om toegang te blokkeren tot devices die Arista identificeert als gecompromitteerd. Ook kunnen domeinen en IP-adressen geblokkeerd worden die volgens Arista kwaadaardig zijn.

