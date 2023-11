Tijdens zijn OneCon-conferentie heeft SentinelOne een samenwerking met Snyk aangekondigd.

“Ontwikkelaars staan onder toenemende druk om applicaties sneller te bouwen, maar ze moeten ook samenwerken met hun security-teams om ze te beveiligen in zowel hun build- als runtime-omgevingen”, aldus Ely Kahn, Vice President, Product Management for Cloud Security and AI/ML bij SentinelOne. Om te ondersteunen gaan de twee partijen nu SentinelOne Singularity Cloud Workload Security integreren met het Developer Security Platform van Snyk.

Context

SentinelOne biedt in dit geval het securityproduct voor het detecteren van runtime-dreigingen. Denk aan ransomware, zero-days exploits en fileless malware. Het platform automatiseert de response op de threats. Snyk heeft op zijn beurt een platform voor ontwikkelaars, dat zij kunnen gebruiken voor het bouwen van veilige software. Het platform kan kwetsbaarheden in software vinden, prioriteren en verhelpen.

De combinatie van de securityoplossingen moet ondersteunen door automatisch kwetsbaarheden in containers, die Snyk ontdekt, te correleren met runtime-dreigingen in SentinelOne. Op die manier werken CloudSec, AppSec en ontwikkelaars beter samen aan het ontdekken en aanpakken van kwetsbaarheden. Ook moet de samenwerking helpen sneller de hoofdoorzaak van runtime-dreigingen te identificeren in container images door kwetsbaarheden te identificeren.

Verder hoopt SentinelOne via de samenwerking beter te ondersteunen bij de hoofdoorzaak van dreigingen aan te pakken bij de bron. De gecombineerde oplossingen kunnen proactief dreigingen opsporen en automatisch reageren om de verspreiding van malware te stoppen.

Tot slot geeft SentinelOne aan dat ontwikkelaars door de integratie gebruik kunnen maken van “continue feedback en monitoring om te voorkomen dat kwetsbaarheden de productie bereiken en het controleren op fouten in configuraties in runtime”.

De integratie met Snyk is per direct beschikbaar voor bedrijven die beide producten afnemen.

Tip: SentinelOne voegt end-to-end threat intelligence toe aan Singularity-platform