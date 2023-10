Windows 11 draait momenteel wereldwijd op 400 miljoen pc’s die actief worden gebruikt. Daarmee doet deze versie van Windows het een stuk slechter dan Windows 10.

Bij Windows is de ongeschreven regel dat er na een populaire versie van het besturingssysteem altijd een minder populaire komt. Na Windows XP kwam Vista, na Windows 7 kwam Windows 8 en na Windows 10 zitten we nu bij Windows 11. Dat staat twee jaar na introductie op ruim 23 procent van de Windows-machines in de markt. Dit wijzen cijfers van Statcounter uit. De groei lijkt er sinds april van dit jaar ook volledig uit te zijn. Het besturingssysteem lijkt een plafond bereikt te hebben.

Volgens interne documenten van Microsoft, die in handen zijn van Windows Central, staat Windows 11 op dit moment op ruim 400 miljoen actieve apparaten. Daarmee loopt de adoptie sterk achter bij die van Windows 10. Die versie zat al op dit adoptieniveau na iets meer dan een jaar. Windows 10 staat op dit moment geïnstalleerd op ruim 71 procent van de machines in de markt.

Trage adoptie Windows 11 is geen verrassing

Op zich zijn bovenstaande cijfers niet enorm verrassend. Windows 10 was een grote update en upgrade ten opzichte van Windows 7, waar toentertijd veel mensen en organisaties nog op zaten. Versies 8 en 8.1 van Windows hebben het nooit echt waar kunnen maken en waren eigenlijk een soort vingeroefening voor Windows 10. Windows 10 was volgens Microsoft de laatste versie die je zou installeren. Dat beloofde het bedrijf tijdens de lancering van die versie. Niets bleek echter minder waar. Windows 11 kwam er wel degelijk aan.

Microsoft had hier zelf overigens ook geen enorm hoge verwachtingen van, blijkt uit de communicatie die Windows Central heeft ingezien. Het had de doelen al relatief laag gezet. Sterker nog, de 400 miljoen installaties ligt boven de eigen verwachtingen.

Windows 11 voegt niet bijster veel nieuws toe aan het besturingssysteem, vergeleken met Windows 10. Het zijn vooral cosmetische aanpassingen. Het verplaatsen van de taakbalk naar het midden springt hierbij het meest in het oog. En meerdere vervelende toevoegingen rondom het weer en dergelijke op het bureaublad die de meeste mensen waarschijnlijk heel snel uitschakelen.

Naast weinig vernieuwing, zorgden de hardware-eisen bij Windows 11 ook voor de nodige restricties. Pc’s die over CPU’s beschikken die al wat ouder zijn, komen niet in aanmerking voor een update. In het algemeen gaat het dan om CPU’s die ouder zijn dan de 8e generatie Intel Core en AMD Ryzen 2000. Vanaf die modellen zijn ook de RAM-voorwaarden en de voorwaarde dat de pc een TPM heeft doorgaans vervuld.

Hoeveel pc’s zijn ongeschikt?

Hoeveel pc’s er wereldwijd niet in aanmerking komen voor een update naar Windows 11, is lastig te bepalen. Vanuit zakelijk perspectief is de Windows 11 Readiness Audit van Lansweeper wel interessant om te bekijken. Van de 33 miljoen Windows-pc’s waar Lansweeper op draait, heeft slechts ruim 67 procent een CPU die binnen de systeemeisen voor Windows 11 valt. Deze audit is van vorige maand. Het is positief dat het tien procent hoger is dan vorig jaar september. Toch is 1/3 van de pc’s nog altijd niet geschikt voor Windows 11.

Updaten van Windows 10 naar 11 biedt voor zakelijke gebruikers sowieso niet zoveel meerwaarde. Zeker als je alles hebt ingeregeld met Windows 10 en het goed loopt, zullen veel IT-afdelingen ervoor kiezen om in ieder geval tot 2025 geen grootschalige updates uit te rollen, verwachten we. Waarom zou je iets updaten dat niet geüpdatet hoeft te worden? Dat wordt pas een thema als de security-updates stoppen in oktober 2025. Zoals Ars Technica terecht aangeeft, is het gezien de populariteit van Windows 10 sowieso nog maar de vraag of Microsoft zich aan deze datum houdt. Dat heeft het bij Windows XP en Windows 7 ook niet volledig gedaan.

Overigens is het ondanks de problemen op het gebied van systeemeisen goed om te melden dat Windows 11 populairder lijkt te zijn dan Windows Vista en Windows 8 waren. Met de ruim 23 procent waar Windows 11 nu op zit bij Statcounter, heeft het de score van die andere twee versies na drie jaar (25 procent) al bijna gehaald na twee jaar. Let wel, er zit inmiddels al een half jaar geen groei meer in, dus het kan best zijn dat Windows 11 ook rond de 25 procent blijft steken.

Wachten op de volgende versie

We verwachten eigenlijk dat Windows 11 in zijn huidige vorm niet meer veel populairder wordt. Niet alleen vanwege de stagnerende groei in de statistieken, maar vooral ook vanwege de komst van de volgende grote release. Of die nu Windows 12 gaat heten of als grote update van Windows 11 op de markt komt, dit lijkt een tamelijk fundamentele update te worden. We hebben hier recent al de nodige artikelen over gepubliceerd. Intel lijkt bijvoorbeeld voor te sorteren op een stevige opleving in de pc-markt bij de komst van de nieuwe versie van Windows. Ook de pc-fabrikanten lijken deze mening toegedaan. Dat hoorden we recent ook nog van HP, toen we aanwezig waren bij HP Imagine 2023. Let wel, zowel Intel als de pc-fabrikanten zijn niet helemaal onpartijdig in deze discussie, om het met enig gevoel van understatement te zeggen.

De reden voor het optimisme bij zowel Intel als pc-fabrikanten is tamelijk voorspelbaar in 2023. Dat is uiteraard AI. De AI-pc moet het namelijk helemaal gaan worden. Windows 12 zal hier ook stevig op inspringen. Bij Windows 11 heeft Microsoft ook de nodige AI-mogelijkheden achteraf toegevoegd, maar Windows 12 zal dat vanaf de grond af aan met zich meekrijgen, is de gedachte. Het idee is dus dat Windows 12 de pc-markt weer vlot gaat trekken. Is dat het geval, dan kan het ook rap gaan met de adoptie van Windows 12. Dat zullen dan updates zijn vanaf Windows 10, maar ook Windows 11. Waar Windows 11 geen reden was om een nieuwe pc te kopen die wel aan de systeemvereisten voldeed, zal Windows 12 dat wel moeten worden.

Op dit moment is er wat ons betreft nog te veel onduidelijk over wat een AI-pc nu daadwerkelijk is. Van wat we tot nu toe gehoord en gelezen hebben, worden we nog niet echt warm. Maar dat kan natuurlijk nog veranderen. De rol van Windows 11 lijkt in ieder geval wel uitgespeeld, voor zover het al een wezenlijke rol speelde.

Luister vooral ook naar de aflevering van onze wekelijkse Techzine Talks podcastserie, waarin we de opkomst van de AI-pc bespreken: