Okta heeft onlangs de Israëlische start-up Spera Cybersecurity overgenomen voor een bedrag van tussen de 100 en 130 miljoen dollar. Hiermee wil Okta zich uitbreiden in het zogenoemde identity threat detection and response (ITDR)-marktsegment.

Okta is de laatste tijd bezig zijn activiteiten in het identity threat detection and response (ITDR)-marktsegment flink uit te breiden. Hiermee wil Okta nog meer diensten leveren waarmee bedrijven veilige toegang tot applicaties en bedrijfsinformatie krijgen.

Uit onderzoeken van marktonderzoekers als Gartner blijkt dat bedrijven steeds vaker gerichte ITDR-software gebruiken voor nog meer toegangsveiligheid. Dit marktsegment groeit daarom de komende jaren met tussen de vijf en 20 procent dit jaar, tot maar liefst 90 procent tegen 2026.

Overname Spera Cybersecurity

De overname van Spera Cybersecuity past in dit kader. Spera biedt een ITDR-platform waarmee IT-afdelingen alle gebruikersaccounts binnen bedrijven in kaart kunnen brengen. In de eigen verwoording hoopt het de “identity-jungle” te beheersen. Dit geldt zowel voor de on-premises- als de cloudgebaseerde omgevingen. In het laatste geval gaat het vooral om public cloud-platforms, maar er zijn ook integraties met bijvoorbeeld Salesforce of GitHub.

Het platform kan vervolgens alle accounts die niet-veilige instellingen hebben, signaleren en aanvinken. Vervolgens kan IT-beheer aan deze accounts sleutelen of ze verwijderen. Hierdoor kan het aanvalsoppervlak voor bedrijven worden teruggebracht.

Spera brengt een groot aantal configuratie-instellingen in kaart, waaronder belangrijke gebruikersaccounts die geen MFA hebben aanstaan of single-sign on (SSO).

Daarnaast worden deze onveilige accounts geprioriteerd op basis van het risico dat zij vormen, zodat securityleveranciers makkelijker hun oplosprocessen kunnen stroomlijnen.

Overige Okta-tooling

De overname van Spera Cybersecurity is niet de eerste stap die Okta op het terrein van ITDR doet. In november van dit jaar maakte Okta al zijn product Okta Privileged Access algemeen beschikbaar. Hiermee kunnen bedrijven administratieve accounts beveiligen voor onder meer kritische systemen. Ook heeft Okta een AI-tool uitgebracht dat automatisch verdachte en kwaadaardige account-activiteit.

