5.379 GitLab-instances lopen nog steeds gevaar. Deze instances kunnen worden getroffen door de recent ontdekte kwetsbaarheid van GitLab-accounts. ShadowServer-onderzoek laat zien dat accounts nog steeds over te nemen zijn.

Onlangs werd GitLab getroffen door de kritieke kwetsbaarheid CVE-2023-7028. GitLab heeft dit inmiddels met een patch verholpen. Het onderzoek van ShadowServer laat echter zien dat veel gebruikers deze patch nog niet hebben geïnstalleerd. Deze gebruikers zijn onder meer kwetsbaar voor supply chain-aanvallen, het openbaar maken van bedrijfseigen code, het lekken van API-keys en andere kwaadaardige activiteiten.

De meeste kwetsbare instances bevinden zich in de VS, in totaal 964, gevolgd door Duitsland (730), Rusland (721), China (503), Frankrijk (298), het VK (122), India (117) en Canada (99). Tot vandaag zijn echter nog geen specifieke inbreuken gemeld.

Eigenschappen CVE-2023-7028

Deze kwetsbaarheid voor GitLab-instances maakt het aanvallers mogelijk een zogeheten zero-click aanval uit te voeren om de controle over instances te kunnen overnemen.

Deze kwetsbaarheid stelt hackers in staat wachtwoordreset-e-mails te versturen voor een aangevallen GitLab-account naar een door henzelf gecontroleerd e-mailadres. Op deze manier kunnen zij dan het wachtwoord veranderen en het account overnemen. Wanneer echter 2FA is ingeschakeld, is dit onmogelijk.

Fixes al langer uitgebracht

Het probleem doet zich voor in de GitLab Community- en Enterprise Edition-versie 16.1 voor 16.1.5, versie 16.2 voor 16.2.8, versie 16.3 voor 16.3.6, versie 16.4 voor 16.4.4, versie 16.5 voor 16.5.6, versie 16.6 voor 16.6.4 en versie 16.7 voor 16.7.2.

Twee weken geleden zijn patches uitgebracht voor versies 16.7.2, 16.5.6 en 16.6.4, en ook backporting patches voor versies16.1.6, 16.2.9 en 16.3.7.

GitLab roept bedrijven op na het doorvoeren van de updates toch hun systemen te checken op mogelijke veranderingen in hun ontwikkelomgeving, inclusief broncode en mogelijk aangepaste bestanden.

Lees ook: GitLab-accounts zijn door kwetsbaarheid over te nemen, patch beschikbaar