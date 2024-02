SentinelOne en NinjaOne kondigen een samenwerking aan om de specialisaties van beide bedrijven samen te voegen voor een betere endpointbescherming. De oplossing is gericht op het snel inlichten van cybersecurity-teams van mogelijke dreigingen en het uitbreiden van de detectie van dreigingen.

Een nieuwe samenwerking tussen SentinelOne en NinjaOne moet cybersecurity-teams sneller op de hoogte stellen van en een beter overzicht geven over mogelijke bedreigingen. Dit moet gerealiseerd worden door de Endpoint Management- en Remote Monitoring and Management-platformen van NinjaOne samen te voegen met de oplossingen Singularity Control en Singularity Complete van SentinelOne.

Beide partijen combineren security-oplossingen voor endpointbescherming en voegen oplossingen toe om meer cyberdreigingen te ontdekken en deze te monitoren. Door de combinatie krijgen alle klanten ook toegang tot AI-technologieën die automatisch in de beveiligingsoplossingen geïntegreerd zitten.

Efficiëntie centraal

“Deze strategische verbintenis is ontworpen om de detectie van bedreigingen te verbeteren, responsinspanningen te stroomlijnen en zowel endpointbescherming als IT-operaties naar een ongekend niveau van efficiëntie en effectiviteit te tillen”, zegt Ken Marks, Vicepresident Global Channels bij SentinelOne.

Voor gebruikers werkt de integratie van de oplossingen eenvoudig door ‘één-klik’-integratie. Concreet kunnen gebruikers van NinjaOne waarschuwingen bekijken die SentinelOne detecteerde en met één klik naar het betreffende apparaat in de SentinelOne-omgeving gaan.

Groeiend NinjaOne

De samenwerking is erg gunstig voor NinjaOne dat specialiseert in endpointbescherming. Eerder dit jaar onderging het bedrijf al een kapitaalronde waarin het 215 miljoen euro aan nieuw kapitaal wist op te halen. De samenwerking met SentinelOne is een nieuwe stap in het groeipad van dit bedrijf.

