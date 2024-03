De meest recente Windows en Exchange Server-update veroorzaakt storingen bij domeincontrollers. De problemen doen zich voor bij Windows Server 2016, Windows Server 2022, Exchange Server 2019 en Exchange Server 2016.

Verschillende Windows-administratoren zeggen last te hebben van storingen op geüpdatete domeincontrollers. De Windows Server-update voor maart 2024 zou crashes veroorzaken en ertoe leiden dat systemen opnieuw opgestart moeten worden. Dat weet BleepingComputer.

De problemen zouden veroorzaakt worden door een extreem geheugenverbruik van Local Security Authority Subsystem Service (LSASS). De LSASS-dienst handelt over verschillende security-aspecten, zoals de logins van de gebruikers.

Exchange Server

Updates voor de Exchange Server uit 2019 en 2016 veroorzaken dezelfde storingen. Microsoft zou administratoren via een persoonlijk bericht aanraden om de laatste update te verwijderen. Deze workaround blijkt echter niet bij alle administratoren succesvol te zijn. “Ik heb het verwijderd en heb nog steeds de problemen…”, meldt een gebruiker in een reactie op de update-aankondiging.

Microsoft werkt nog aan een patch om het probleem op te lossen. Administratoren kunnen daarna de beveiligingsupdate installeren die belangrijk is ter bescherming tegen kwetsbaarheden. Er werd geen bewijs gevonden dat deze kwetsbaarheden in het wild werden uitgebuit.

In februari was het installeren van de security-update dringender omdat een kritieke kwetsbaarheid op dat moment reeds werd uitgebuit. Hackers misbruikten de kwetsbaarheid om inloggegevens te stelen en op de servers in te loggen. In Nederland werden meer dan 3.000 kwetsbare servers geïdentificeerd.

