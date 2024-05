Update 30/05/2024 – De gegevens van 560 miljoen Ticketmaster-gebruikers lijken te zijn bemachtigd via kwetsbare AWS-instances. In april had een niet-gedefinieerde groep toegang tot de instances.

Dat beweert vx-underground, een platform met veel kennis over de cybercrimewereld. De website sprak met meerdere betrokkenen en concludeert dat, in tegenstelling tot de eerste berichtgeving, ShinyHunters niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van de aanval. ShinyHunters zou als persoon of groep wel achter de veiling van de data zitten. Vx-underground omschrijft ShinyHunters daarom als een proxy voor de Threat Group die daadwerkelijk achter het compromitteren van de gegevens zit.

Daarnaast bemachtigde vx-underground een sample waarna het met grote zekerheid kan stellen dat de data legitiem is. De gegevens gaan terug tot 2011. Vx-underground bevestigt dat het om de volgende data van Ticketmaster-gebruikers gaat: volledige naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, creditcardnummer (gehasht), creditcardtype en -authenticatietype, en alle financiële transacties. Van de financiële informatie heeft vx-underground de informatie nog niet kunnen verifiëren.

Origineel 29/05/2024 – Een persoon of groep bekend onder de naam ShinyHunters heeft naar eigen zeggen de gegevens van 560 miljoen klanten van Ticketmaster buitgemaakt. De meer dan 1,3 terabyte aan gestolen data zou onder meer namen en adressen bevatten, naast telefoon- en bestelgegevens en gedeeltelijke creditcardinformatie. De data staat voor 500.000 dollar (462.000 euro) te koop op Breach Forums.

Bij de gedeeltelijke creditcard-data gaat het onder meet om de namen van kaarteigenaren, de laatste vier cijfers van de kaartnummers, de verloopdatum en in sommige gevallen blijkbaar of met de kaart zelf ooit is geprobeerd fraude te plegen.

De personen wiens gegevens zijn gestolen door ShinyHunters lopen nu het risico op identiteitsdiefstal, fraudepogingen en oplichterspraktijken. Volgens de website Hackread heeft ShinyHunters deze site laten weten dat ze in contact proberen te komen met Ticketmaster. Het bedrijf zou nog niet hebben gereageerd. De data verscheen op 28 mei op Breach Forums, een online platform dat door ShinyHunters zelf in de lucht wordt gehouden.

Omdat veel gebruikers van Ticketmaster zich in Austalie bevinden, werkt het bedrijf samen met het ministerie van binnenlandse zaken van het land, meldt de Australische zender ABC.

Specialist in datadiefstal

ShinyHunters is berucht vanwege grootschalige datadiefstal in het verleden. In 2022 lekte het de gegevens van 70 miljoen klanten van de Amerikaanse telecomprovider AT&T. In datzelfde jaar hackte het ook het Indonesische e-commercebedrijf Tokopedia. Eerder wist het grote hoeveelheden klantdata buit te maken van Microsoft, foto-app Pixlr en mannenkledingzaak Bonobos. Ook maakte het de gegevens buit van 40 miljoen gebruikers van Wishbone, een app waar gebruikers hun voorkeur kunnen uitspreken voor telkens twee vergelijkbare producten.

Saillant detail is dat Breach Forums, dat een aanwezigheid heeft op zowel het ‘gewone’ internet als het dark web, onlangs in beslag is genomen door de Amerikaanse nationale politiedienst FBI maar toch plots weer opdook. De ‘seizure’ gebeurde in samenwerking met andere opsporingsautoriteiten elders in de wereld. De hackers hebben hun domein blijkbaar weer weten te ontfutselen aan de lange arm der wet, vermoedelijk door een verzoek aan de domain registrar in Hong Kong. Het zou overigens ook kunnen gaan om een lokkertje, meldt The Hacker News.

De naam van de groep verwijst naar de populaire Pokémon-games. Daarin zijn ‘shiny’ Pokémon het meest zeldzaam en gewild. Zoals spelers van dat spel deze virtuele beestjes verzamelen, zo verzamelt ShinyHunters klant- en gebruikersdata, zal het idee achter de naam zijn.

