Streep door overname Wiz door Google-moederbedrijf Alphabet

De beoogde overname van Wiz door Google’s moederbedrijf Alphabet is van de baan. De top van het securitybedrijf heeft een aanbod van 23 miljard dollar (21 miljard euro) naast zich neergelegd en kiest in plaats daarvan voor een beursgang.

In een memo aan het personeel schrijft Assaf Rappaport, CEO van Wiz, dat de eerder gestelde ambitie om 1 miljard dollar omzet te realiseren ook in dit nieuwe plan overeind blijft, aldus The New York Times. Wanneer dat is gelukt, gaat Wiz naar de beurs, is het plan.

“Hoewel we gevleid zijn door het aanbod dat we hebben ontvangen, hebben we ervoor gekozen om door te gaan op ons pad om Wiz op te bouwen,” schreef Rappaport. “Nee zeggen tegen zo’n deemoedig makend aanbod is moeilijk, maar met ons uitzonderlijke team voel ik me zeker bij het maken van die keuze.”

Grootste overname ooit

Alphabet heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Als de overname was doorgegaan, was het de grootste overname ooit door het bedrijf. Eerder liep ook al een beoogde overname van CRM-leverancier Hubspot spaak. Dat was mogelijk een nog grotere overname geweest.

Wiz beschikt over technologie voor het real-time detecteren van cyberdreigingen en het reageren op die dreigingen. Door artificial intelligence in te zetten, heeft Wiz in korte tijd veel bedrijven als klant weten aan te trekken. Als de overnamepoging was doorgegaan, had Alphabet te maken gekregen met de aversie van de Amerikaanse regering tegen dergelijke megadeals. Regelgevende autoriteiten zijn streng voor grote techbedrijven die via overnames steeds groter worden.

Niet de eerste startup

Wiz is in 2020 opgericht door vier voormalige Israëlische militairen die al veteranen waren in het opzetten van security-bedrijven: hun eerdere startup Adallom is door Microsoft gekocht voor 320 miljoen dollar. In 2023 noteerde Wiz een omzet van 350 miljoen dollar. Op dat moment waren 40 procent van de grootste bedrijven ter wereld klant. Ook haalde het tijdens een recente investeringsronde 1 miljard dollar op, waarna Wiz een waardering van 12 miljard dollar (11 miljard euro) bereikte.

De afgelopen tijd heeft Wiz zelf verschillende pogingen gedaan om de groei te versnellen via overnames. Zo werd in april Gem Security overgenomen om de mogelijkheden voor cloud detection & response uit te breiden. Ook was er de ambitie om Lacework te kopen, een partij die ooit miljarden waard was, maar dat ging niet door omdat de partijen het niet eens werden over de details.

