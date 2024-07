‘Uitvinder van de firewall’ doet stapje terug bij Check Point

Het is al enige tijd bekend dat Gil Shwed, oprichter en CEO van Check Point Software Technologies, het stokje door gaat geven aan iemand anders. Na een gedegen zoektocht van ten minste een maand of vijf is de keuze gevallen op Nadav Zafrir, een van de oprichters van Team8, een VC-fonds.

Gil Shwed is niet zomaar iemand in de wereld van cybersecurity. De bijnaam ‘uitvinder van de firewall’ is wellicht iets te veel eer voor hem (al heeft Shwed het patent op het uitvinden van stateful inspection), maar hij heeft begin jaren ’90 zeker een grote rol gespeeld bij het ontwikkelen van de firewall zoals we die eigenlijk nog altijd kennen. In 1993 was hij een van de oprichters van Check Point. Shlomo Kramer, de huidige CEO van Cato Networks, is een van de andere oprichters die ongetwijfeld een belletje doet rinkelen.

Na 30 jaar is het welletjes geweest voor hem als grote baas van Check Point. Een dergelijk lang dienstverband als CEO is niet heel gangbaar in de IT-industrie. Uit ons hoofd kunnen we op dit moment alleen Jensen Huang van Nvidia bedenken. Die doet er zelfs nog een jaartje bij en noemt zichzelf altijd de langstzittende tech-CEO van het moment. Er zullen ongetwijfeld nog meer mensen zijn die al lang de scepter zwaaien bij hetzelfde technologiebedrijf, maar het zijn er zeker niet veel. Zeker in de wereld van de cybersecurity, die op zijn zachtst gezegd nogal dynamisch is, is 30 jaar een lange tijd.

Een durfkapitalist als opvolger: Nadav Zafrir

Shwed zal in december het stokje overdragen en dan Executive Chairman van Check Point worden. Hij geeft dit stokje dan aan Nadav Zafrir. Zafrir is een van de oprichters en een managing partner van Team8, een VC-fonds dat investeert in bedrijven die zich bezighouden met cybersecurity, of deze mee helpt opzetten. Volgens het persbericht van Check Point gaat het om 17 bedrijven in totaal. Volgens Shwed is Zafrir hiermee een key leader in het cybersecurity-ecosysteem.

Het feit dat Check Point uitkomt bij Zafrir, kan betekenen dat de focus van het bedrijf wat verlegd wordt. Shwed was eerst en vooral ‘de uitvinder van de firewall’. Zafrir komt op basis van de informatie die we hebben gezien vooral over als een bouwer van bedrijven. Dat is wellicht ook wel wat Check Point op dit moment nodig heeft. Het is al een van de grootste pure securityspelers in de wereld. Voor investeerders is Palo Alto Networks, een grote concurrent van Check Point (opgericht door Nir Zuk, die ook bij Check Point vandaan komt overigens), echter interessanter. Dat betekent dat Check Point ondergewaardeerd wordt ten opzichte van Palo Alto. Daar zou Zafrir met zijn achtergrond best eens verandering in kunnen brengen.

De aankondiging dat Check Point een nieuwe CEO krijgt werd overigens gedaan bij het verspreiden van de kwartaalcijfers. De omzet ging jaar-op-jaar met 7 procent omhoog en de verkoop van security subscriptions (abonnementen) met 14 procent.

