Nieuwe Security Gateways van Check Point Software Technologies gaan mee met de wensen van de markt en bieden steeds hogere prestaties.

De druk op het netwerk neemt continu toe, zeker als het gaat om cybersecurity. Er moet gepresteerd blijven worden, maar dit moet wel veilig gebeuren. Netwerksecurity speelt hierbij een belangrijke rol. Dat is waar Check Point als ‘uitvinder’ van de firewall al sinds jaar en dag een belangrijke rol in speelt. Met name de firewall krijgt dan veel aandacht. Deze moet echter wel met zijn tijd mee. Vandaar dat het bedrijf vandaag Quantum Force aankondigt. Dit is een nieuwe laag in het firewall-aanbod, die bovenal nog betere prestaties moet bieden dan het bestaande aanbod al deed.

10 nieuwe modellen

Quantum Force is dus niet zozeer een vervanging van wat Check Point nu te bieden heeft. Dat is best bijzonder, want Check Point kondigt vandaag niet minder dan tien nieuwe firewalls/security gateways aan. Deze komen dus bovenop het aanbod en moeten nog wat meer uitdagende gebruiksscenario’s kunnen afhandelen. Dat is nodig volgens het bedrijf, want de netwerkprestaties in het algemeen zitten ook duidelijk in de lift. Om de gebruikservaring niet in de weg te zitten, zullen firewalls dit verkeer ook steeds sneller moeten kunnen verwerken.

Hieronder zie je de verschillende typenummers van Check Point Quantum Force en hoe de throughputs zich verhouden tot de ‘oude’ generatie:

Dat laatste is ook zeker het geval bij de nieuwe Quantum Force-modellen. Check Point claimt een zogeheten bedreigingspreventie van ruim 63 Gbps. Dat wil zeggen dat het 63 Gbps aan verkeer op een veilige manier kan afhandelen. Dit alles in een formaat van 1U of 2U. Ook mooi meegenomen is dat de nieuwe serie volgens Check Point zelf twee keer efficiënter is dan het huidige aanbod. Deze extra prestaties zijn voor een deel het gevolg van het breder uitrollen van de custom chips van Nvidia die Check Point ook al in de Quantum Lightspeed firewalls voor datacenters had zitten. Quantum Force is naast datacenters ook gericht op andere omgevingen zoals campusnetwerken en netwerkperimeters.

Check Point firewalls blokkeren 99,8 procent van de dreigingen

Check Point Quantum Force wordt aangedreven door het Infinity Platform van Check Point. Dit zorgt voor de integratie van meer dan 50 AI-engines en het stelt cloudgebaseerde beveiligingsinformatie beschikbaar voor de firewalls/security gateways. Check Point claimt zoals eigenlijk altijd de laatste jaren een blokkeringsgraad van 99,8 procent tegen malware. Dat is eigenlijk onafhankelijk van de hardware. De hardware bepaalt vooral hoe snel het deze blokkeringsgraad kan realiseren voor klanten. Quantum Force is op dit punt weer een stap vooruit.

Tijdens de keynote op CPX 2024 geeft Gil Shwed, de CEO van Check Point, nog wat extra context rondom de 99,8 procent blokkeringsgraad waar het zo trots op is. Hij laat enkele slides zien waarop de prestaties van Check Point naast die van enkele concurrenten worden gezet. Let wel, Check Point heeft deze slide gemaakt en dus de concurrenten geselecteerd die het wil laten zien. Toch zijn het interessante inzichten wat ons betreft, ook omdat ze gebaseerd zijn op gestandaardiseerde tests door Miercom.

Al met al is het toch best bijzonder dat Check Point anno 2024 de nodige bombarie maakt rondom een nieuwe lijn firewalls. Nog niet zo heel lang geleden hoorden we van bepaalde bedrijven in de markt dat firewalls tot het verleden behoorden en dat ze eigenlijk niet meer nodig waren. Daar denkt Check Point heel anders over. Deels is dat niet meer dan logisch, aangezien het bedrijf aan de wieg stond van deze productcategorie. Aan de andere kant zou Check Point er niet zoveel tijd en moeite in stoppen als firewalls niet meer nodig zouden zijn.

Zeker met de realisatie bij veel bedrijven dat de hybride of multi-cloud de strategie is richting de toekomst, is er weer voldoende ruimte voor firewalls/security gateways. Dat vindt Check Point dus overduidelijk ook.